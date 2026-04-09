照顧卵巢健康及早開始！ 最傷卵巢「5種行為」一次看，醫：還要養成這「3件事」！

【緯來新聞網】現代人晚婚晚育，35歲以上的高齡產婦也隨之增加，為了生育計劃努力改善卵巢健康，但其實即便沒有生育計劃的女性，同樣也要正視卵巢健康，因為卵巢不僅影響生育功能，也會分泌激素影響情緒、內分泌，甚至引起更年期症狀，也可能埋下誘發疾病的危險因子；不過究竟該如何維護卵巢健康呢？造成影響原因又是哪些？婦產科醫師嚴絢上透過本文——解析，陪伴女性一起守護卵巢健康，也為自己保留更多可能性。

（圖／醫健新聞提供）

女性為何該注重卵巢健康？

嚴絢上提及，臨床常見女性總是忙著工作，總覺得生育離自己還想遠，直到想迎接新生命時，才發現卵巢比想像中更敏感，且更容易受到生活習慣影響。



不過卵巢對於女性的健康而言究竟有多重要？簡單來說，卵巢具有分泌激素以及排卵功能，當卵巢功能失調時，可能會造成內分泌紊亂、情緒容易受波動等情況，進而影響生活品質，隨著卵巢功能逐漸退化，卵子品質與排卵功能受影響，即使當下未打算懷孕，也可能為未來生育埋下變數。



守護卵巢健康，「5種行為」越少做越好！

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（圖／醫健新聞提供）

1.長期熬夜：

嚴絢上提及，睡得太少會使調控排卵的荷爾蒙變得不穩定，進而打亂荷爾蒙的節奏，造成月經週期紊亂、排卵異常等情況；尤其當身體長期缺乏睡眠時，會分泌大量壓力荷爾蒙，稱為皮質醇，而皮質醇會抑制卵巢的功能，因而影響卵子品質。



2. 吸菸與二手菸：

來自英國研究發現，女性抽菸會增加疾病風險，進而影響到壽命，其中也提及懷孕期間抽菸也會影響胎兒健康，且即使尼古丁含量很低也是如此。嚴絢上解釋，香菸中的化學物質是抑制卵泡發展、降低卵子品質的危險因子，即使不是主動吸菸，二手菸同樣也會影響生殖能力。



3.接觸過多塑化劑：

根據一項動物研究發現，塑化劑暴露影響生殖內分泌系統調控，也會影響卵巢的發育與卵泡的生成，甚至也會啟動誘發子宮肌瘤、子宮內膜異位症的風險。



嚴絢上表示，塑化劑會干擾內分泌、加速卵細胞凋亡，因使減少使用塑膠容器、避免高溫加熱等都是保護卵巢健康的開始。



4.長期承受壓力：

壓力會干擾內分泌系統，導致皮質醇與催乳素升高，進而引發月經失調、卵巢早衰等情況，因此日常也要記得為自己留下「喘息空間」，減少「下視丘-卵巢」軸帶來的負面影響。



5.飲食過度加工或營養不足：

長期飲食不當會使得身體處於慢性發炎狀態，進而損害卵巢功能，加速卵巢老化。嚴絢上表示，尤其當身體缺乏抗氧化與好脂肪，卵子品質自然也會跟著下降。



為了卵巢健康，你還需要努力做到這「3件事」！



1.養成規律運動：

適度運動不僅能促進良好的血液循環，調節荷爾蒙，也能舒緩壓力，調適心情，對於卵巢功能帶來許多正面影響。



2.攝取抗氧化食材及營養素：

像洋蔥、綠葉蔬菜以及Omega-3、維生素 D、葉酸及鋅等營養素對於卵子品質都有幫助，必要時也可諮詢專業營養師選擇合適的營養素作為日常補充。



3.定期身體檢查：

若出現月經不穩定、40歲前出現熱潮紅、心悸等停經徵兆，應儘早就醫檢查，以掌握卵巢健康狀態。



嚴絢上醫師提醒，如今每7對伴侶，就有一對可能正面臨生育困擾，其實女性只要及早調整生活型態，照顧卵巢健康，仍有機會為自己保留生育選擇權，當有天想要迎接小生命時，也會慶幸當初替自己多做了一些準備。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

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