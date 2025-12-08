照顧嘉市弱勢兒少 扶輪社認養計畫邁入第3年

國際扶輪3470地區與嘉義市政府合作推動「扶輪之子認養計畫」，今年已邁入第3年／嘉義市府提供





基於照顧在地弱勢兒少的理念，國際扶輪3470地區與嘉義市政府合作，推動「扶輪之子認養計畫」，今年已邁入第3年。今(8)日舉辦捐贈儀式記者會，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝嘉義市18個扶輪社的熱烈響應，與市府團隊攜手傳遞關懷與溫暖。

市府指出，今年由莊和達先生擔任國際扶輪3470地區2025-2026年度總監，在其號召下，合計認養嘉義市321位弱勢兒少，每名兒少獲得新臺幣1萬2千元獎助學金。除提供獎助學金外，扶輪社亦延續辦理「天籟列車」計畫，提供聽障者免費助聽器，並連結嘉義市天后宮資源發放210份贊普品物資給弱勢家戶；此外，今年市府特別感謝嘉麥皮鞋加碼辦理「溫暖贈鞋活動」，提供300張鞋券予弱勢兒少，讓小朋友穿新鞋、迎希望。

廣告 廣告

黃敏惠說，扶輪之子認養計畫在嘉義市已邁入第3年，感謝國際扶輪3470地區持續發揮照顧在地弱勢兒少的精神，結合社區的力量，將愛與祝福挹注給弱勢家戶，去年認養人數為 247 名，資助金額為新臺幣 296 萬 4 千元整，今年嘉義地區認養321名兒少，資助金額達新臺幣385萬2千元整，扶助的人數與金額年年增加，受扶助的家戶備感溫暖。

扶輪之子地區主委彭韻錚表示，國際扶輪3470地區扶輪社，連續3年全面推動「扶輪之子認養計劃」，累積金額達到3,460萬8,000元整。今年度共有87個社共襄盛舉參與本計畫，並透過各社編列預算或企業以及個人捐款，募資金額高達1,500萬元整，與嘉義、雲林、台南、澎湖等縣市社會局/處、家扶中心及學校合作，嘉惠1,250位莘莘學子。





更多新聞推薦

● 「閃耀新北1314跨河煙火」 蕭煌奇、動力火車12/31熱力登場