照顧失智公公把屎把尿！洪詩認媽媽很捨不得 提到1事忍不住哽咽哭了

男星李運慶的哥哥李運泰日前發文大讚曾是女團的弟媳洪詩（洪詩涵）「把屎把尿照顧失智公公」貼文，引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，當時李運慶也卯起來與網友互嗆。對此，洪詩今（23日）出席活動時，提及此事時忍不住哽咽哭了。

洪詩今在風波後首度公開露面，坦言第一時間未意識到嚴重性，「我一開始看到新聞沒覺得有什麼，就滑掉了，還以為是很舊的影片」，直到友人傳訊息關係，才驚覺事件已在網路上發酵。而李運慶在事件爆發當天不斷回嗆網友，洪詩則替老公緩頰，表示當天李運慶拍戲拍到半夜才回家，當時情緒激動，可能與長時間拍戲、睡眠不足有關，「我覺得他太累了，可能急著想要保護我們」，也強調了解大伯的為人，目前家庭關係未因此產生裂痕，「我們都說好，從這件事情學到就好」。

洪詩媽媽也很捨不得？

談到家人的反應，洪詩特別提到媽媽的感受，透露事後詢問母親，若看到她照顧長輩的畫面是否會心疼，媽媽則直言「當然會心疼啊、會捨不得」，並認為看到需要被照顧的長輩，「這是一個人之常情」。洪詩也強調，娘家即使心疼，但仍給她最大的支持與鼓勵。

洪詩被問到若是自己女兒，是否能接受這樣的選擇，則坦言「網路上有蠻多疑問，我能夠理解他們的心情」，但也強調天下沒有任何一對父母會希望孩子的人生充滿困難。

至於網友將她願意付出勞力照顧公公的行為解讀為「缺愛論」，洪詩則感到不解，「為什麼願意付出愛的人一定是缺愛呢？」駁斥這種說法，認為願意這樣做的人，更可能是因為內心富足，所以「她可以是充滿愛的人去分享愛」。

