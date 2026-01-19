照顧失智公公被指「孝道外包」 洪詩：不是偉大只是愛屋及烏

洪詩近日因照顧丈夫李運慶失智的父親，起因是李運慶哥哥過去的感謝貼文被翻出，部分網友質疑照顧責任是否轉嫁給媳婦。（圖／翻攝自洪詩臉書）





洪詩近日因照顧丈夫李運慶失智的父親，起因是李運慶哥哥過去的感謝貼文被翻出，部分網友質疑照顧責任是否轉嫁給媳婦，對此，李運慶與洪詩先後發聲澄清家人有分工，大伯也道歉是用詞不當。

近日有網友，翻出李運慶的哥哥李運泰，在去年10月的貼文，雖說內容是在稱讚感謝洪詩，盡心盡力照顧失智的公公，但就有不少網友覺得這是把女方當成看護。更有網友指控，李運慶不請看護，自己卻外出拍戲，認為洪詩嫁錯人，對於不理性的留言，李運慶也線上開轟，回嗆你可以講觀點，不過錯嫁了是你嫁嗎？

對此，洪詩也在社群上回應，她坦言，自己從未覺得照顧長輩的經歷有多偉大，只是出於愛屋及烏，在能力範圍內陪伴與幫忙，也希望替家人澄清被誤解的地方，也透露其實兩兄弟都有輪流照顧。希望大家可以不要再誤會。李運慶的哥哥也公開道歉，表示是當時用詞不精準造成誤解表示抱歉，也強調自己只是單純分享洪詩的優點。

