照顧失智公公被酸「婚姻鬼故事」 洪詩露面淚訴：心真的很累
〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩參加節目《我愛黑澀會》出道，2023年與演員李運慶登記結婚，兩人育有2女兒，原本家庭生活低調，近日卻被一篇舊文掀起波瀾。李運慶的哥哥李運泰去年10月發文，分享洪詩照顧失智公公的監視器畫面，本意是感謝弟媳，卻因提到「把屎把尿」等字眼，被網友放大解讀成「婚姻鬼故事」，連帶把一家人的私事推上輿論檯面。洪詩今(23日)首度露面談心聲，直言：「心真的滿累的。」談到家人忍不住落淚。
洪詩表示，一開始並沒有太放在心上，只覺得是一般新聞，順勢就滑掉，直到朋友來問：「妳還好嗎？」她才去看新聞，沒想到討論越滾越大，「一直解釋真的很心累」。身為出道多年的藝人，她早就習慣被評論，但當看到有人留言指她「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」，她先是了一口氣，之後情緒瞬間潰堤。她哽咽表示，那一刻最心疼的是父母，「不知道他們看到會是什麼感受，但是他們給我很多愛，為什麼願意付出愛一定是缺乏愛？她可以是充滿愛而分享愛」。
洪詩也透露，娘家人反而不斷安慰她，覺得夫妻倆做得很好，不需要理會酸言酸語，也跟她說：「妳很棒。」她這才第一次問媽媽，自己這樣照顧長輩，會不會讓她心疼？媽媽一句話讓她紅了眼眶：「當然會捨不得啊！但是人之常情，看到需要照顧的長輩怎麼能不去理他。」
至於發文引起風波的大伯李運泰，洪詩也替對方緩頰，表示對方第一時間就向她道歉，「這不是他的本意，怕我被這些聲音誤會」，她強調自己很清楚大伯的用意，只是文字確實容易被誤讀，「我很了解他，我知道他不是那個意思」。
風波過後，家人間的互動並沒有因此變質。洪詩提到，前陣子女兒兩歲生日聚會時，大伯還陪孩子玩得不亦樂乎，畫面和外界想像的完全不同。她也無奈感嘆：「我就在想要怎麼讓大家看到我們不是大家想的那個樣子，不知道要怎麼做讓大家知道。」
