照顧失智家人好累，怎樣才能做到最好？心理師揭失智照護「5件事」

面對失智症照護，許多家屬都希望能給予最好的照顧，但當「最好」被理解為「希望對方表現得像一個沒有生病的人」，其實從一開始就是不切實際的期待。《優活健康網》特別摘錄心理師黃耀庭的分析「最好的照顧」真正的意義，並整理出照顧失智患者必須知道的5件事。失智症照護是一場長期的馬拉松，唯有照顧者先調適好自己的身心狀態，才能走得長遠，也才能真正照顧好患者。











為什麼「最好的照顧」這個念頭，反而會害了你，也害了生病的家人？如果你正在照顧一位失智的家人，你其實已經在每天用身體去執行它了，只是你還不知道把它調適出來。

1.「最好的照顧」本身就會害人



在失智照顧現場，看過最多崩潰的家屬，他們一直在追一個不存在的標準。那個標準會是長這樣的：

我應該要讓他不發脾氣

我應該要讓他聽話

我應該要讓他配合就醫

我應該要讓他記得我

我應該要讓他用「正常」的方式生活

這些想法的共同點只有一個，我們在用沒有失智的世界規則，來要求一個已經失智的大腦，而失智症不是個性問題，是大腦的時間、現實、情緒和自我校正的系統壞掉了。當你用最好這個概念，其實是在說：「我希望他表現得像一個沒有生病的人。」但這件事，從一開始就不可能。





2. 失智照顧的本質是動態調整



你在照顧的，不是一個壞脾氣的人，而是一套持續當機的大腦系統。今天這套系統能用A方法，明天可能只剩下B方法，後天你連B都沒辦法用了。所以你每天做的不是照顧，你在做的是動態調整。

你一直在微調確認3件事：

他今天的認知清晰的程度

他今天的情緒安全感的高低

你今天的能量還剩多少

這3件事每天都在變動。在這種情況下，就不會出現最好的照顧法。而你唯一能做的是：找到「在這些組合之下讓今天比昨天少一點混亂的情況」，這個就叫做「比較好」。





3. 真正的照顧者不追求完美



在第一線，我們評估一個照顧策略好不好，看的從來不是「他有沒有變好，變乖」，我們看的是3個指標：

我們這樣做，他會不會比較少問題發生？

我們這樣做，你會不會比較不那麼辛苦嗎？

我們這樣做，你們的關係會不會比較好一點？

只要這3件事有改善，就算他還在吼、還在懷疑、還在固執，這個照顧方案就是成功的。這就是為什麼我常跟家屬說一句非常很反直覺的話：你不是要讓他變好，你是要讓你跟他的關係不要再繼續壞下去。





4.「比較好的照顧」長什麼樣子？



它不是什麼偉大的方法，它通常長得很不起眼：

你能夠不再糾正他每一次錯誤

你開始選擇哪些事值得爭、哪些事放過

你把對、錯讓給醫師；把安心留給關係

你開始處理應對的流程，取代處理他的情緒

可能沒有把事情處理得讓你很滿意，但能讓你一天一天的平安渡過。在失智世界裡，這樣就是一種高水準的專業。





5. 不是做得不夠好，只是身在沒有完美解的戰爭



如果你最近很累、很挫敗、很懷疑自己，我會這樣跟你說：你之所以痛苦，不是因為你做錯了，而是因為你可能一直用「應該有完美解」的眼光，去看一個「原本就只有權衡取捨」的現實。失智照顧不是考試，沒有滿分。它像是在風浪裡開船，你能活著把船開到明天，就已經是很了不起的技術。

（本文獲心理師黃耀庭授權轉載，原文為：為什麼「最好的照顧」這個念頭，反而會害了你，也害了生病的家人？）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為照顧失智家人好累，怎樣才能做到最好？心理師揭失智照護「5件事」