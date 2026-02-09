記者林昱孜／高雄報導

照顧失智癱母6年⋯他向弟討208萬元失敗！老婆「1句話」淪豬隊友。(示意圖/翻攝自pixabay)

高雄胡姓男子照顧失智臥床老母親直至病逝，6年間其胞弟皆未盡扶養義務，因而向法院聲請胞弟返還代墊的扶養費208萬餘元。高雄少年及家事法院審理，根據胡妻出庭時的「一句話」，裁定駁回胡男申請。

胡男主張，母親101年起失智，直至107年過世前，生活起居全由他與妻子照料，依每月看護費4萬5千元及平均消費支出計算，扣除母親領取的津貼後，認為弟弟應分擔一半的扶養費用，向法院請求弟弟給付208萬7043元。

胡男胞弟反駁，父親是退伍軍人，有月退俸及積蓄，母親也有領取津貼，且雙親離婚後，已經協議由胡男照顧母親、自己照顧父親直至終老。法院傳喚胡男妻子，她證稱照顧婆婆的費用，其實是由公公帳戶支出，並進一步查出，兩老每個月靠月退俸及敬老津貼、補助，收入可達3萬5千元。

法官認為，依據胡妻證詞，照顧父母的費用均從父母帳戶提領支付，並非胡男自掏腰包，胡男雖主張有額外支出，卻無法提出醫療單據或證明父母財產不足以維持生活，因而不存在「代墊」事實，弟弟自然無須返還不當得利，最終裁定駁回胡男聲請。



