「照顧好同仁，才能照顧好病人」 臺大雲林分院獲「幸福企業」生技醫療類金獎

臺大醫院雲林分院本著「照顧好同仁，才能照顧好病人」的核心價值，連2年蟬聯幸福企業「生技醫療類金獎」，由馬惠明院長（前排右）親自出席領獎。（臺大醫院雲林分院提供）

由1111人力銀行主辦的「2025幸福企業」評選結果揭曉，臺大醫院雲林分院在全台逾4,000家企業的激烈競爭中脫穎而出，以友善職場文化與完善的員工福利，連2年蟬聯「生技醫療類金獎」。頒獎典禮於本月9日在臺北舉行，由馬惠明院長親自出席領獎，象徵院方落實「人本醫院」願景獲得社會高度肯定。

馬惠明院長表示，醫院始終秉持「照顧好同仁，才能照顧好病人」的核心價值。在ESG永續發展的框架下，分院特別強化「社會（Social）」指標，針對少子化與育兒支持、留才育才及職場安全等面向投入大量資源。透過制度化的關懷，讓每位同仁都能在被理解與支持的環境中，為病患提供有溫度的醫療服務。

事實上，為緩解醫療現場的高壓環境，臺大醫院雲林分院在福利制度上展現多項創新：

1.心理韌性支持：新增每年3天「身心調適假」，並調增旅遊津貼，鼓勵員工適時休息，強化身心復原力。

2.友善護理環境：優化人力配置並推動「業師輔導計畫」，由資深同仁擔任導師，傳承經驗並提供新進員工職涯指引。

3.職場安全優化：針對不同工作職態（負重、低頭、動手、推車族）推動「四大人因改善措施」，並導入「室內定位求救系統」，保障第一線人員人身安全。

除了具競爭力的薪資審議機制與升遷管道外，院內更成立超過40個多元社團，並設置梅迪奇中心（休憩空間）與現代化圖書室。透過藝文展覽與音樂會，讓藝術融入工作場域，營造充滿人文溫度的環境。

臺大醫院雲林分院強調，這份金獎榮耀屬於全體同仁。未來將持續精進公平合理的考核制度，讓幸福不只是口號，而是每一位醫護同仁的日常實踐，守護雲林鄉親健康，成為嘉南平原上穩定發光的醫療燈塔。

