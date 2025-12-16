照顧孫子感染流感！67歲嬤高燒39度沒發現 一家5口竟僅1人倖免

近期氣溫忽冷忽熱，也讓流感疫情進入高峰期。圖／翻攝自pexels

近期氣溫忽冷忽熱，也讓流感疫情進入高峰期，台中一名67歲張姓婦人日前回診領取糖尿病藥物時，被醫師發現出現咳嗽與喉嚨痛等不適症狀，進一步量測體溫後，竟高燒至38.9度。經流感快篩檢測後確認感染流感病毒，追問病史才得知，孫子日前在幼兒園確診流感，家中多名成員也陸續出現類似症狀，讓家屬這才驚覺事態嚴重。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮指出，不少民眾常將流感與一般感冒混為一談，誤以為只要多休息即可痊癒，實際上流感發病快速，常伴隨高燒、全身痠痛、強烈疲倦感、喉嚨痛及劇烈咳嗽，嚴重時甚至可能併發肺炎、腦炎或心肌炎，對年長者與慢性病患者而言風險更高。

廣告 廣告

以張姓婦人為例，初期僅覺得喉嚨不適，自認身體狀況良好，未接種流感疫苗，甚至在家人確診後仍未提高警覺，導致高燒多日卻未即時就醫，而後才發現一家五口除了阿公之外都有類似症狀。卓妮提醒，流感病毒變異速度快，疫苗須每年重新調整配方，且保護力約半年後會逐漸下降，因此每年接種流感疫苗仍是最有效的預防方式，特別是長者、孕婦、慢性病患者與免疫力較弱族群，更應及早接種，以降低重症與住院風險。

疾管署就曾提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

疾病管制署表示，截至今年12月15日，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3萬人次。另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週完成配送。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

疾管署說明，今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。



回到原文

更多鏡報報導

妹子從沒有過性經驗 男醫生竟「強行插入」害她痛死

大哥不冷嗎？僅穿內褲攀附「酒店外牆廣告牌」 全網笑翻：捉姦現場

41J肉聲／我只是個水果行老闆！「英雄」無用槍經驗 超狂肉身制伏槍手