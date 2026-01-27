照顧弱勢學生 花蓮縣府寒假續辦幸福午食券

家庭經濟弱勢學生因為寒假期間學校廚房暫停供餐，造成假期中面臨餐食缺口，對其生活與健康形成實際挑戰。為回應這項需求，花蓮縣政府長期關注弱勢學生在非上課期間的用餐問題，致力於確保孩子在假期中仍能獲得穩定且營養的餐食支持。

花蓮縣自民國99年起推動免費學校午餐政策，讓學生在上課期間能安心於校內用餐。然而，寒假期間校廚停供，對部分家庭而言，孩子每日餐食成為沉重負擔。為減輕經濟壓力並填補餐食空窗，縣府持續辦理「幸福午食券」補助措施，透過多元且彈性的供餐方式，陪伴弱勢學生度過寒假。

縣府表示，照顧弱勢家庭與孩子始終是施政的重要核心。近年花蓮歷經地震與水災等重大事件，部分家庭生計受到衝擊，孩子的生活照顧更顯脆弱。縣府因此結合教育與社會福利資源，持續提供必要支持，期盼讓每一位孩子都能在困境中感受到社會的關懷，安心學習、健康成長。

教育處進一步說明，為因應物價上漲並強化照顧力道，自111年暑假起，縣府已調整寒、暑假期間弱勢學生的午餐補助金額至每餐80元。補助對象除低收入戶與中低收入戶學生外，自112年起亦擴大納入家庭遭逢突發變故，或經導師評估確有實際需求的學生，讓更多孩子在假期中不因家庭經濟而中斷基本餐食。

寒假期間，學生無論是否到校參加課輔或活動，只要有用餐需求，皆可提出申請，由學校製發餐券協助用餐。各校依地區條件彈性規劃供餐方式，包括到校用餐，或持「幸福午食券」至鄰近合作超商與便當店兌領餐點，目前約有近4,000名學生受惠。此舉不僅確保學生在假期中能穩定攝取營養，也有效減輕家庭的用餐與照顧壓力，讓家長得以安心工作，兼顧家庭生計與子女照顧。

花蓮縣政府表示，未來將持續關注弱勢學生在生活與學習上的各項需求，透過滾動檢討與精進相關措施，為孩子們打造一個更周全、更安心的成長環境，讓關懷在假期中不間斷。

撰文、攝影／花蓮縣政府；TCnews編修