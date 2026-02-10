照顧弱勢市民 新北免費腹部超音波檢查10月上路

《圖說》衛生局長陳潤秋指出，腹部超音波影像評估，早期篩檢出異常個案並精準介入。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府衛生局今〈10〉日與社會局、亞東紀念醫院，國際扶輪 3481、3482、3490、3521、3522 及 3523 六個地區，簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄（MOU）。預計於今年10月4日，由亞東醫院提供新北市弱勢市民免費腹部超音波檢查。

衛生局長陳潤秋表示，隨著病毒性 C 肝即將根除，「代謝性肝病（脂肪肝）」成為當前不容忽視的議題。根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，感謝扶輪社匯聚六地區資源，讓市府能針對經濟或健康資訊獲取相對弱勢的群體，提供腹部超音波影像評估，早期篩檢出異常個案並精準介入。

《圖說》新北市政府與2026國際扶輪六地區簽署低收入腹部超音波篩檢合作備忘錄。〈衛生局提供〉

她指出，除了此次針對特殊族群的檢查外，30歲以上的市民皆可善用政府提供的「免費成人健康檢查」，透過血液檢測掌握空腹血糖、血脂、血壓等代謝關鍵指標，早期判讀身體發出的健康預警訊號。

局長陳潤秋進一步說明，代謝症候群屬早期可逆階段，若能及早發現並透過飲食調整與規律運動，就能有效降低慢性疾病發生率，提醒符合資格的市民定期接受篩檢，守護自身健康。