照顧弱勢攏係假 13萬戶社宅政見跳票藍委要劉世芳下台

國民黨立院黨團12日開記者會炮轟賴清德總統13萬戶社宅政見跳票，內政部下修至4萬戶。藍委批評「社宅越蓋越少，照顧弱勢攏係假」，並呼籲監察院展開調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台。

針對賴總統社宅政見跳票，國民黨團提出三項要求，第一，監察院應立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查；第二，劉世芳、吳欣修應請辭下台；第三，堅持13萬戶目標，一戶都不能少。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，賴政府社宅政策就是穿著漂亮糖衣的政治騙局，賴總統在執政前從未興建過任何一棟社宅，原本規畫的13萬戶只剩下4萬戶，如果沒有完整政策評估，憑什麼當初敢喊？現在還想用包租代管數字充數，事實證明，立法院給了預算，社宅仍蓋不起來，政府誠信跟執行力才是問題。

廣告 廣告

國民黨團書記長羅智批評，前總統蔡英文還想用騙的，賴總統連騙都懶得騙，蔡英文曾說8年要蓋20萬戶社宅，結果卸任前只有12萬戶，其中中央興建完工的不到3000戶；賴總統競選時喊出100萬戶，結果上任一年直接空轉、擺爛、躺平，到現在為止，中央加上地方社宅還是12萬戶，等於賴清德上台後社宅完全沒進度。

國民黨立委牛煦庭遺憾賴政府送青年新春禮物就是喊停興建13萬戶社宅。賴政府說「社會住宅的財務負擔很重」，要解決台灣年輕人居住問題時，覺得問題很大，但花錢軍購時卻眼睛眨都不眨。

牛煦庭指出台灣居住正義三大障礙：第一持有成本問題，第二市場不透明，第三稅制不修正，這是百萬空屋無法釋出的核心原因。賴政府連簡單的蓋社宅都無法解決，又如何期待它解決深水區問題？他更反嗆賴清德，「希望你才不要為德不卒」。

國民黨立委許宇甄則質疑，社宅愈蓋愈少，政見嚴重跳票，而負責相關業務的住都中心，還增加35位員額、8900多萬元經費，事情做不好還濫用納稅錢。

【看原文連結】