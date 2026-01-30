照顧彰化長輩！扶輪社捐贈千萬骨密檢測車服務偏鄉

照顧彰化長輩更周全！國際扶輪社捐贈千萬「骨密檢測車」服務偏鄉。（圖：李河錫攝）

國際扶輪社為協助彰化縣衛生局更周全照顧老年長輩，共同捐贈價值1千5百多萬高階「骨質密度檢測巡迴車」，將巡迴深入偏鄉各村里來服務長者，讓長輩們得知骨密現況，進一步可透過飲食、運動、曬太陽，讓骨本更穩固、預防跌倒，獲得更好的照護。（李河錫報導）

彰化縣衛生局從108年起在國際扶輪社捐贈高階「骨質密度檢測儀」協助下，積極推動「骨質密度社區巡迴篩檢」服務，實質照顧眾多老年長輩、適時「鞏固骨本」成果豐碩；今年度國際扶輪社各區分社再加碼，捐贈超過1千5百萬的全球獎助金，採購一部「骨質密度檢測巡迴車」；王惠美縣長，感謝各分區扶輪社，讓彰化率先全台推動全縣骨質密度巡迴篩檢服務，7年來累計舉辦1,336場次、服務人數達1萬7千多人次；村里涵蓋率達67%；分析結果顯示，65歲以上族群骨質疏鬆盛行率高達46%，女性明顯高於男性，顯示高齡族群骨骼健康風險不容忽視，更凸顯出及早篩檢與介入治療的重要性；今年度又捐贈這台維護健康新利器～「骨質密度檢測巡迴車」，將更廣泛深入偏鄉、巡迴各村里來服務更多長者。

造福偏鄉！國際扶輪社捐贈千萬「骨密檢測車」，巡迴全縣各鄉鎮市，照顧長輩更周全。（圖：李河錫攝）

國際扶輪社3462地區前總監楊曜聰，則感謝王惠美縣長率領縣府團隊的用心，守護縣民從產檢、幼兒照顧到長輩各項福利；因長輩骨質疏鬆問題如果嚴重，一旦跌倒可能引發內出血等致命風險，未來可透過「骨密檢測車」，結合各社區「不老健身房」進行數據比對，協助長輩預防骨質流失，達到早期預防的各項風險。

縣府衛生局長葉彥伯則強調，全縣所推動的骨質密度社區巡迴篩檢服務，檢測部位涵蓋脊椎、腰椎及髖關節等部位，針對檢查結果顯示具有骨質疏鬆風險的長者，就會主動協助轉介前往醫療院所作進一步檢查與治療，以降低骨折發生風險，減輕家庭與社會照護負擔；未來將持續結合在地醫療院所、社區據點及民間團體，擴大巡迴篩檢服務量能，加強骨骼健康衛教宣導，推動運動、營養與預防保健等整合性策略，全面提升縣民骨骼健康識能，打造更完善的高齡友善健康照護網絡。