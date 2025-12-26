照顧戶也是法親 協助遷屋清運回收物

高雄茄萣有一位高女士，十年多前就是慈濟照顧戶，進而變成環保志工，許多鄰居會把舊衣拿給他回收，日前他的租屋處，要被房東收回，於是志工集結起來、協助搬家，也把能回收的物品運回環保站。

30 40位志工，今天要當搬家超人。茄萣區嘉福里長 吳財榮：「現在屋主租給別人了，因為考量他們年紀也大了，目前還沒找到屋子給他們住，所以暫時我跟慈濟師姊，這方面跟社會局商量，先帶去社會局看能不能安置。」

物品得從二樓人力接駁搬出來，租客是一對年長夫妻，是慈濟關懷十多年的照顧戶，這次面臨房東要收回房屋。慈濟志工 吳妙芬：「他是一個非常認真的，一個環保志工，很多人願意把家裡的衣物，都送給他們，所以他們家有非常多的回收的衣物。」

由於租屋處巷弄狹窄，有志工負責搬出物品，讓其他人在巷子口先做回收。慈濟志工 吳妙芬：「是真的很感恩我們師兄姊，就是在整個清理回收過程，我們一面清 一面做分類。」

慈濟照顧戶 高女士：「他們都留給我，附近也都留給我，我去撿也比較近。」

高女士從照顧戶，變成手心向下，勤於做環保，透過這次搬家，也能先把回收物品，載運到環保站，等待他們找到新家，繼續為大地付出。

