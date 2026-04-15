照顧戶撒手人寰 關懷善後愛不間斷

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10年長情，化為對這個家，綿密的保護。老爸爸驟然離世，小兒子第一通電話 就是打給慈濟志工，陪著走過，最後的告別

「今天是你的阿福，親自打電話給我。」

一通電話，在早晨響起。照顧戶曹金突然離世，小兒子曹清福，按照父親生前的交代，第一時間，聯繫了慈濟志工。

慈濟志工 吳儀榮：「今天早上忽然間，阿福(曹清福)打來，告訴我說，他爸爸睡不醒，所以我就教他，我說你去摸一下他的身體，(他說)是冷的，我就知道他已經往生了，我就叫救護車過去，幫忙他安排殯儀館。」

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就近志工趕到現場，一邊協助處理身後事，一邊陪伴等待曹金分散各地的子女歸來。多年來，曹金身邊就只剩下兩個兒子，而還有一名孩子在監獄服刑。

慈濟志工 吳儀榮：「我們的監獄關懷組，打電話、寫郵件去監獄，讓他的第二個孩子知道，看可不可以讓他暫時出來，送他爸爸最後一程。」

慈濟志工十年相伴，不僅補助他們的生活，還帶曹清福走出家門。在曹金離世前一個月，還為這個家完成了一次大掃除。

曹金的大兒子 曹靖水：「知道你們有去幫我家人，謝謝，我很感恩，因為你叫阿福去做那些回收，因為慈濟做這些東西，他(阿福)會比以前好很多。」

陪伴，沒有因為離開而結束。走過十年，願兩位慢飛天使，帶著志工們的祝福，勇敢地走下去。

慈濟志工 吳儀榮：「告訴自己說，這十年來我們走過了，關懷了這個個案，終於可以放下了，不過，還沒有真正地放下，我們還要處理這兩個弱智的孩子，祝福他(曹金)換一個健康的、好的身體，乘願再來。」

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