照顧戶翻轉手心 無喉者病友自立立人

台中一位70歲莊先生，曾經是挖土機司機，2015年因咽喉癌開刀，術後，仰賴氣動式發聲器，與人溝通，加上本身有慢性疾病，難以外出工作，慈濟長期關懷，提供經濟補助，陪他挺過難關，同時，過程中，也見證莊先生的勇敢，雖然生活不容易，他仍然把握助人的因緣，在中華民國無喉者復聲協會，擔任長期志工，幫助許多「無喉者病友」，重回生活軌道.

「1 1，2 2，3 3，4 4，5 5，6 6。」

莊先生｜：「在我們(病友會)裡面，大家都可以來教講話， 互相聊天。」

新舊病友相見歡，中華民國無喉者復聲協會中區分班，班長是70歲的莊先生莊先生｜：「(分享)怎麼樣生活，怎麼樣照料自己為原則，就這樣子 一代(屆)傳一代(屆)。」

「祝你生日快樂， 有沒有1月的壽星， 舉手一下 好不好。」

中華民國無喉者復聲協會成員｜吳德業：「 他對我們病友很熱心， 他很關心， 有這種班長是我們的幸福。」

NS 開起怪手來霸氣十足，這一行足足做了20年，技術熟練，然而，2015年罹患咽喉癌，歷經全喉切除手術，加上有慢性疾病，不得不離開職場.莊先生｜：「你不樂觀，那你就是只有活到明天而已，(不如)每天快快樂樂生活。」

以前總為了生活忙碌奔波，現在，選擇把握時間，從付出中找到生命的意義.慈濟志工｜張富進：「國內外有災情，他都很樂意的，我出300 500 (賑災)都不落人後。」

「這裡可以坐。」

聲音｜慈濟志工 張富進：「真的很可貴，癌病友還有辦法 這分善心，這種精神值得我們讚歎。」

不只自己響應，也向病友們募心募愛，小錢行大善，莊先生說，自從開刀之後，慈濟長期關懷，一點一滴，他都感受到了.莊先生｜：「慈濟張師兄 他不辭辛勞，每個月都來探望我，已經有八九年了， 我也感謝他， 感謝慈濟的這分心。」

