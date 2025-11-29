照顧最多是我，被父母抱怨也是我！手足不管事怎麼辦？





「兄弟姐妹裡面只有我是照顧者」這種困境，經常會因為手足之間的身份落差而變得更加嚴重。造成身份落差的因素，包括有經濟能力、社會地位，有無自己的婚姻或家庭。另一個因素，則是父母在孩子年幼的時候，對待孩子的不同方式，也可能間接導致這樣的現象。

文／諮商心理師 艾彼

安如的哥哥在新加坡工作，哥哥嫂嫂全家都已移民，臺灣只剩下弟弟安如留著。安如的父母吵架、彼此爭執多年，直到兄弟兩人都已經成年工作了，父親才因為受不了而決定離婚。

安如的父親退休後手頭上可使用的金錢也不多，為了順利離婚每月都還需要付不少贍養費給前妻，要說這一塊，安如的父親，還真是屬於「下流老人」的危險族群了。



安如的父母的身體狀況都不好；一個有多年的重度憂鬱症病史，一個則是多種慢性疾病在身。兩人離婚後，對安如來講，照顧壓力真的是倍增，安如無法分身同時照顧父親與母親，變成需要多請一個看護，另一個再由自己照顧。



另一方面，臺灣近年人才外移趨勢加劇，不少人轉往國外發展，甚至定居。只要兄弟姐妹之中，有人在國外工作生活，照顧的重擔就會很自然地落到留在家鄉的手足身上。因為他們在異鄉打拼，所以即使無法履行照顧責任，也是必然的，沒有人會責怪些什麼。反觀留在家鄉的兒女，要承擔的身心壓力就大得太多了。





安如繼續說道：「能花錢解決的都還事小，最痛苦的是他們兩個都輪番丟情緒垃圾給我！我好羨慕哥哥都不需要面對這些！」



仔細探究安如口中所說父母丟出來的情緒垃圾，我想，這對任何一個身為照顧者的子女來說，如果只單單靠自己，都會是一個很難調適的情況。



「他們彼此互相抱怨，明明就已經離婚了，還是不斷講到之前對方對自己有多不好，自己有多辛酸。加上生病的身心煎熬，動不動就對我發脾氣。要不就是在我面前掉淚，說哥哥多優秀，哥哥是無奈在新加坡工作，但我是沒出息所以陪著他們！偶而只要一不順他們的心，就開始攻擊我，說我不孝，哥哥比我好太多倍。」



父母抱怨另一半，多少都會給孩子帶來負面影響，這與孩子本身是否成年，或父母是否已經離婚無關。



通常，在這類家庭裡面，父母提到兩個孩子時的情緒，顯然是相當矛盾的。因為他們通常不會對身為唯一照顧者的子女，給予適時的感謝或讚許，反而是將這個孩子當成負面情緒唯一的出口。

他們口中稱讚的，總是那一位一年回來一兩次的「天邊孝子」。



為什麼會這樣呢？



因為距離遠，父母親把思念化成了讚許。反倒對眼前長期付出的孩子，視而不見，吝於給予感謝。在長期的壓力與不被肯定之下，對身為唯一照顧者的子女而言，是很難說服自己繼續照顧父母的。



38歲的安如，更說自己一點也不敢結婚，每次女方提及婚事，自己就會先逃避。「就跟她提分手啊！我已經要照顧兩個『大孩子』怎麼可能敢再生自己的孩子啦！」



安如的父母，其實是很幸運的一對，因為安如的確是犧牲了大部分的時間、夢想、感情，來換取父母老年生活能夠安穩，有人陪伴。對安如來說，雖然稱不上樂意照顧父母親，但他內心裡面總覺得無法放下老邁、離婚且長子已經離家的父母。



如果你像安如一樣，是家中兄弟姊妹裡唯一能夠照顧父母的人，請你給自己一點掌聲，當你的兄弟姐妹無論何故而不能與你一起分擔照顧責任時，至少你要能夠看見自己的付出。



你的父母，也許也困在他們自己的情緒裡，所以總是對你有一些責怪，拿你和其他手足做比較。



這不是你的問題，你的父母所看見的你，很可能只是有偏誤的你。



重要的是，生活中有沒有人能夠幫助你，看見自己的價值？付出背後具有的意義？



建議你，可以選擇一個具有支持力的團體，透過團體的力量相互支持；例如：選擇一個專業的心理師，透過諮商覺察內心、找出對策；或是選擇能夠提供照顧服務的資訊平台（像是愛長照），了解有哪些喘息資源可以利用等等，透過各種方式來減輕照顧的身心負擔。

但請千萬記得，不要只是你自己一個人，或是拉著身旁的親友一起陷在照顧者的複雜心情裡。



因為願意擔負照顧責任的你，本身已經不容易，盡量將它當作學習、覺察自己的機會，而不是讓原生家庭再次傷害你，陷入無法逃脫的命運之中。



社會上願意支持你、陪伴你的人很多，只要你願意勇敢說出來，走出來，為自己發聲，不要獨自一個人承擔。

（本文獲「愛長照」授權轉載，原文刊載於此）





