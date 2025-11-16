照顧未來主人翁 賴總統：衛福部將成立兒童及家庭署

政治中心／綜合報導中國揚言追捕民進黨立委沈伯洋持續引發關注！但國會藍綠態度差很大，羅智強更發文嗆，剝奪陸配參政權還要韓國瑜保護嗎？沈伯洋底下留言狠酸你們保護我，我才危險吧？聯電創辦人曹興誠近期頻頻發文力挺沈伯洋，也推他選台北市長，別留在立法院被糟蹋。民進黨立委沈伯洋遭中國揚言追捕，綠營同志相挺不讓他孤單，建請立法院會作成決議，譴責中共惡行，但藍營不只沒表示，羅智強更發文嗆！稱欺壓中配的沈伯洋，要韓國瑜保護他嗎？剝奪中配參政權，對於民進黨提案立法院保護沈伯洋，門都沒有，絕對反對！沈伯洋本尊留言狠酸，你們保護我，我才叫做危險吧！立委（國）羅智強：「你求韓國瑜、求羅智強保護你，我們為什麼要保護你，欺負陸配你就是第一名，過去怎麼樣去對待別人，別人就怎麼對待你。」立委（民）沈伯洋：「真的是我們這個立法院，水準最低的，我們的公務員本來就不可以有，中華民國以外的國籍，這是現行法律，所以他可能不只是，立法技術上有問題而已，也可能是根本不識字的問題。」遭藍委羅智強嗆剝奪中配參政權，沈伯洋回應反擊。（圖／民視新聞）不過近期聯電創辦人曹興誠也頻頻替沈伯洋抱不平，三番兩次力薦沈伯洋選台北市長，針對外界擔心沈伯洋落敗會被「羞辱」或「折損」，曹興誠質疑憑什麼認定沈伯洋一定選不過蔣萬安，「怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉」。立委（民）沈伯洋：「我們作為戰士，沒有什麼選擇戰場的權利，但是只要是人民交付的工作，我都一定要盡力的完成，而我現在的工作就是在立法院，然後不管是國防的守護，然後不管是國安的法案，然後以及外交的維持，都是我現在最重要的任務。」已經正式遞出參選意願書的吳怡農，近期勤跑地方，更現身台北街頭和市民交流互動，不過首都之戰，綠營頻頻點奇兵，立委點了沈伯洋、王世堅，還也前副總統陳建仁，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君。民進黨台北市長之戰，黨內近期頻頻點將。（圖／民視新聞）台北市議員（民）洪健益：「也希望黨中央儘速提名，這隻母雞可以帶著小雞，讓小雞可以跟母雞共伴的，打贏2026的市長、市議員的選舉。」台北市議員（民）陳賢蔚：「盡早確認候選人，可以讓我們的候選人，有更多的時間，向市民做他政策上的闡述，而他也可以透過非常多的活動，以及競選的行程，來跟我們的台北市市民互動。」人選未定，難免小雞焦慮，盼提名加速、趕緊基層扎根，才有望贏得選舉。原文出處：頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋 更多民視新聞報導民調打臉鄭麗文！近5成挺國防預算 林楚茵批藍白：拿到選票就跟民意對幹義披薩店羞辱台客 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決黃國昌稱「外人不適合評論館長」 律師：那王義川是內人嗎？

民視影音 ・ 14 小時前