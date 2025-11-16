照顧未來主人翁 賴總統：衛福部將成立兒童及家庭署
為了照顧未來主人翁，總統賴清德今天（16日）宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。
台大醫院今天下午舉行「健康台灣深耕」論壇，賴總統致詞時宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭署，讓兒童權益能得到更完善的保障，提供醫療、身心發展與政策決策的整體支持。中央今年編列27億元用於建立三層級兒童醫療體系，由8家核心醫院專責重症兒童照護，促進推動兒童心理健康，政府投入約1.3億元，成立「復健兒童青少年精神醫療團隊」與「心智病房計畫」。
賴總統也宣布今年至2028年將推動「優化兒童醫療照護第2期計畫」，投入135.6億元，提升照護量能並促進人才留任，為提升兒科醫療人力，解決短缺問題，截至今年10月，有231名住院醫師及149名研修醫師因留任而獲得獎勵。今年也將進一步提高兒童加護病房住院審查費，明年1月起實施，將擴及兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等領域。
其他人也在看
「充氣城堡」突倒塌嚇童 家長：如絕命終結站
「充氣城堡」突倒塌嚇童 家長：如絕命終結站EBC東森新聞 ・ 1 天前
賴總統宣布衛福部將成立兒童及家庭署 (圖)
台大醫院16日下午舉行「健康台灣深耕」論壇，總統賴清德（圖）出席致詞時宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。中央社 ・ 16 小時前
總統：衛福部將成立兒童及家庭署 照顧未來主人翁
（中央社記者陳婕翎台北16日電）總統賴清德今天宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構，不僅在兒童醫療服務上加強，更要接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。中央社 ・ 17 小時前
AIT拜會鄭麗文曬燦笑照 發文卻被揪錯字
[NOWnews今日新聞]美國在台協會處長谷立言日前拜會國民黨新任黨主席鄭麗文，對此AIT今（16）日在社群平台發文曬出雙方燦笑照，提及兩岸議題「應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧」，雙方均指出，對話...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
「南國白袍天使」戴鐵雄醫師過世！守護恆春近60年 享耆壽92歲
出生在屏東縣東港鎮的戴鐵雄，是恆春半島的醫療先行者，於5日辭世，享耆壽92歲。他畢業於台大醫院醫科，選擇前往國境之南懸壺濟世，在偏鄉扎根近60年，其開設的「戴外科」先後救治當地四代人，過世的消息一經傳出，不少民眾在網路上發文悼念。中時新聞網 ・ 1 天前
街舞大賽展活力四射 賴清德：府前廣場獻給全國人民辦運動賽事
總統賴清德今天親自出席，在總統府前廣場登場的2025總統盃全民運動賽事「街舞大賽」決賽。他指出，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙；決賽地點選在府前廣場，是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
新北耶誕城嗨翻 泡泡秀、音樂劇首周六迎人潮
新北耶誕城每天都有精彩活動，第一個周末假期，由「童樂馬戲嘉年華」打頭陣，從下午1點到晚上8點半，兒童音樂劇、泡泡秀、魔術等熱鬧表演接力登場，同時周邊市集有吃有喝也有玩，「TVBS GOOD ESG循環杯」攤位也提供免費循環杯租借，到指定商家消費，可以享5元折扣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北市環南市場34歲保全5樓墜下 送台大醫院急救
台北市環南市場今日發生一起墜樓事件，34歲林姓保全人員在清晨近7時左右，莫名自5樓墜落，造成全身多處骨折，送往台大醫院急救。警方表示，林姓保全送醫時仍有意識，警方將調閱監視錄影畫面，釐清對方確實墜樓原因，全案現由北市警萬華分局偵辦中。自由時報 ・ 1 天前
頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋
政治中心／綜合報導中國揚言追捕民進黨立委沈伯洋持續引發關注！但國會藍綠態度差很大，羅智強更發文嗆，剝奪陸配參政權還要韓國瑜保護嗎？沈伯洋底下留言狠酸你們保護我，我才危險吧？聯電創辦人曹興誠近期頻頻發文力挺沈伯洋，也推他選台北市長，別留在立法院被糟蹋。民進黨立委沈伯洋遭中國揚言追捕，綠營同志相挺不讓他孤單，建請立法院會作成決議，譴責中共惡行，但藍營不只沒表示，羅智強更發文嗆！稱欺壓中配的沈伯洋，要韓國瑜保護他嗎？剝奪中配參政權，對於民進黨提案立法院保護沈伯洋，門都沒有，絕對反對！沈伯洋本尊留言狠酸，你們保護我，我才叫做危險吧！立委（國）羅智強：「你求韓國瑜、求羅智強保護你，我們為什麼要保護你，欺負陸配你就是第一名，過去怎麼樣去對待別人，別人就怎麼對待你。」立委（民）沈伯洋：「真的是我們這個立法院，水準最低的，我們的公務員本來就不可以有，中華民國以外的國籍，這是現行法律，所以他可能不只是，立法技術上有問題而已，也可能是根本不識字的問題。」遭藍委羅智強嗆剝奪中配參政權，沈伯洋回應反擊。（圖／民視新聞）不過近期聯電創辦人曹興誠也頻頻替沈伯洋抱不平，三番兩次力薦沈伯洋選台北市長，針對外界擔心沈伯洋落敗會被「羞辱」或「折損」，曹興誠質疑憑什麼認定沈伯洋一定選不過蔣萬安，「怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉」。立委（民）沈伯洋：「我們作為戰士，沒有什麼選擇戰場的權利，但是只要是人民交付的工作，我都一定要盡力的完成，而我現在的工作就是在立法院，然後不管是國防的守護，然後不管是國安的法案，然後以及外交的維持，都是我現在最重要的任務。」已經正式遞出參選意願書的吳怡農，近期勤跑地方，更現身台北街頭和市民交流互動，不過首都之戰，綠營頻頻點奇兵，立委點了沈伯洋、王世堅，還也前副總統陳建仁，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君。民進黨台北市長之戰，黨內近期頻頻點將。（圖／民視新聞）台北市議員（民）洪健益：「也希望黨中央儘速提名，這隻母雞可以帶著小雞，讓小雞可以跟母雞共伴的，打贏2026的市長、市議員的選舉。」台北市議員（民）陳賢蔚：「盡早確認候選人，可以讓我們的候選人，有更多的時間，向市民做他政策上的闡述，而他也可以透過非常多的活動，以及競選的行程，來跟我們的台北市市民互動。」人選未定，難免小雞焦慮，盼提名加速、趕緊基層扎根，才有望贏得選舉。原文出處：頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋 更多民視新聞報導民調打臉鄭麗文！近5成挺國防預算 林楚茵批藍白：拿到選票就跟民意對幹義披薩店羞辱台客 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決黃國昌稱「外人不適合評論館長」 律師：那王義川是內人嗎？民視影音 ・ 14 小時前
賴清德宣布成立「兒童及家庭署」 隸屬衛福部專責兒童健康
總統賴清德今（16）日出席台大醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，宣布為了照顧兒童醫療，衛生福利部將進行組織調整，成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康。中天新聞網 ・ 16 小時前
跑完抽機票！墾丁馬拉松選手中獎中到笑 16張日航來回＋住宿券狂送
「2025日本航空墾丁國際馬拉松」今（16）日上午6時於墾丁大灣草坪熱情開跑，來自22個國家、共計近3,500位國內外選手齊聚國境之南，奔馳在台灣最美的山海之間。活動由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及 LAVA Sports 台灣鐵人三項公司共同主辦，規模與賽道設計再創歷年新高。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
551位高手匯聚高雄 2025國際扯鈴大賽首度轉戰台灣南霸天登場
【記者 王苡蘋／高雄 報導】2025「臺灣國際扯鈴暨高雄城市盃扯鈴運動大賽」今（16）日在圓滿賽事中揭曉最具觀台灣好報 ・ 15 小時前
羅智強嗆沈伯洋「自作自受」 王婉諭批：裡應外合 中共在地協力者
中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，國民黨團書記長羅智強今日指控，沈伯洋欺負陸配、自作自受，有什麼資格，要別人保護他？他堅決反對民進黨上述提案。時代力量黨主席王婉諭直言，從羅的回應，就可明顯看出來，國民黨，就是那個裡應外合、背自由時報 ・ 18 小時前
路跑／2025日本航空墾丁馬拉松 3500名選手征服南台灣最美海岸
「2025日本航空墾丁國際馬拉松」於今天（16日）清晨6點在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，22個國家、255位外國選手，共近3500名國內外跑者齊聚國境之南成功完賽。42公里全馬男子組冠軍由王錦佳以...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
中國漁船失火求救 海巡全力救援撤離15船員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，昨（15）日下午4時許，接獲中國籍漁船，於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救訊息。海巡署表示，新竹艦第一時間趕赴現場，啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。今日清晨6時許，失火船隻已由另1艘中國籍漁船，拖帶往西航向中國境域。 海巡署表示，昨日中國共（機）艦，以「...匯流新聞網 ・ 17 小時前
川普政府擬縮減FDA局長職權
外媒引述消息報導，包括衛生部長小甘迺迪在內的川普官員就縮減美國食品藥物管理局（FDA）局長梅卡利（Marty Makary）職權範圍一事已展開討論。中時財經即時 ・ 16 小時前
大氣系喊發「300份雞排」校內聚逾百人 台灣大學喊卡：不支持
近日網路社群出現自稱台灣大學大氣系學生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾在校園內發送雞排與珍珠奶茶，引起社會關注，造成校園人潮聚集。台灣大學今（16）日發聲明表示，發文者身分是否為台大生無法確認，「台台視新聞網 ・ 16 小時前
嘉縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程動土
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程今16日開工動土，興建基地位於原吳鳳紀念園區台灣好報 ・ 15 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前