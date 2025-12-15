照顧殺人頻傳，學者示警：長子壓力飆升、23％家庭未使用長照埋下未爆彈

台灣邁入超高齡社會，老化速度與南韓並列全球最快，但近年約 7％、500 件家暴案件與照顧壓力有關，且件數持續上升。國立臺北護理健康大學長期照護系教授陳正芬指出，高達 7 成照顧殺人案件是兒子殺害長輩，其中 9 成未使用任何長照服務，顯示兒子在家庭期待與長照制度連結不足下，也出現壓力負荷過重甚至「長子病」的情形。

7 成照顧悲劇由兒子犯下，社會也漸浮現「長子病」

華人社會中，女性常犧牲自己、肩負起照顧家庭的責任，這種情形尤以長女為甚，因此出現「長女病」一詞。然陳正芬表示，台灣照顧型態近年出現重大轉變，在養兒防老深植的背景下，許多長輩仍希望由兒子承擔照顧。

調查顯示，23％具長照需求的家庭完全不使用任何服務，其中又以兒子照顧長輩的情形居多，陳正芬研判，與男性常在工作與照顧間拉扯、較不擅於向他人求助、長輩排斥外部服務、家庭缺乏資訊支持等原因有關。當基層家庭承擔過度、制度連結不足，將一步步走向長照悲劇。

長照 3.0 關鍵在「觀念翻轉」：減少依賴、強化賦能

過去長照 1.0、2.0 皆強調在地老化，提供多個居家和社區的服務和據點，但陳正芬表示，住宿式機構數量近 16 年來幾乎未成長，服務量與居家、社區相比僅占 1 成；她打破官方強調全國入住率約 8 成、沒滿床的假象，「北北基桃已完全沒有床位，所謂的空床多集中在偏鄉或品質不佳的機構。」

而住宿式機構供不應求的問題，非單純增加家數就能解決。陳正芬指出，住宿式機構成為稀缺資源是因失能者住院缺乏週轉制度，導致其居住時間延長，形成「住進去就不出來」的單行道，因此主張未來應引入「返家計畫」概念，像住院後有出院準備一樣，使機構成為彈性使用、可銜接日照與居家服務的中繼站，而非終點站。

陳正芬認為，台灣下一步不是再多服務，而是翻轉使用行為。她指出，多數家庭比起能恢復行動力的賦能，更偏好請照服員協助生活照顧；但若長輩長期依賴輪椅、長期在家孤立，會加速失能，因此建議未來政策應強化復能、社會參與與生活自立，並可研議「失能下降獎勵」等機制，讓家庭把與照服員將長照視為恢復功能的投資，而非單向補貼。

文／周佩怡、圖／巫俊郡