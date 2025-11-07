照顧母親多年千萬信託沒自己名字！三重男砍死胞姊

新北市三重昨（6）日下午發生一起家庭悲劇。位於三和路一段的一處高級社區住宅，60歲陳姓男子疑因未被家人列入千萬信託基金受益人，憤而持菜刀攻擊親姊妹，造成61歲姊姊胸部遭刺傷不治，55歲妹妹則全身多處刀傷住院治療中。

持刀殺死親姊姊的陳姓男子，犯案後向警方坦承「非常後悔」。（圖／警方提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，涉案的陳姓男子與父親，原在該處經營電子機械代工廠，約10多年前與建商協議原地重建，將鐵皮工廠改建成社區大樓，陳家分得23樓兩戶房屋及補償金，一戶由陳男繼承，另一戶則由嫁到美國的姊姊與未婚妹妹共同持有，父母則由陳男與妹妹輪流照顧。

然而陳父過世後，年逾九旬的陳母選擇與陳男同住，住在隔壁的妹妹也會定期探望照顧。案發當日，陳男從母親口中得知，有1000萬元現金由母親及胞姊、妹三人共同信託，但受益人名單中獨漏他本人，頓時感到不被尊重，憤而前往找剛回國的姊姊質問。

雙方爭執約10多分鐘後，陳男返回住處取來菜刀，再度前往姊姊住處理論，情緒失控下持刀刺向姊姊胸部及妹妹腿部與雙手。陳男妻子梅姓女子見狀上前阻止，也在混亂導致手部受傷，妹妹則趁機奪門逃生，搭電梯躲至1樓社區會議室，待警方到場才躲過一劫。

陳犯案後，被警方逮捕並查扣兇刀，陳男坦承因一時衝動犯案，感到非常懊悔。7日上午，警方依殺人、傷害罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。

