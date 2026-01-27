照顧病母26年，體會「無常即日常」！吳若權：中年後獨立不孤立、和諧不委屈，單身更要好好過





作家吳若權從35歲起成為母親的主要照顧者，歷經母親兩度中風、罹癌，一晃眼就是26年，而他也從青壯年，走到了熟齡銀髮的階段。儘管一切恍如昨日，往事卻並不如煙，身為照顧者的900多個日子裡，吳若權如何在照護長輩的同時，用愛與陪伴，迎接人生的下半場？

那是平凡無奇的一天，吳若權的母親在清晨5點多出門買菜，卻無預警在傳統市場倒下，送到醫院被診斷為「腦幹出血」中風，在加護病房昏迷了21天。「我媽從一個還算健康、年輕有活力的62歲，到完全失去能力、癱瘓在床上；從那天早上開始，她再也沒辦法好手好腳地走回家門…」吳若權回憶道。

想不到這條照護之路，從青春少壯一路走到了銀髮熟年，這26年對吳若權而言，最深感觸是法鼓山聖嚴法師所說的「無常即正常」——

「因緣有不斷的變化，我們要去接受各種改變，如果今天你跟家人的關係健康美好，你希望永遠停留在這種狀態，那就是一種執著。」

活著就是好事，遇艱難「放不下就扛起來」

母親倒下那一年，他將剛創立的公司送給員工，返家成為專職照顧者，一路陪著媽媽積極復健。儘管悉心照料，讓母親在1年後就能扶著助行器行走，且每3個月就進醫院檢查追蹤，但老人家仍在2015年二度中風，2017年再罹患多重器官的惡性腫瘤。

這期間，仍得面臨她身體狀況的隨時變化，有時明明前晚還好好的，隔天一早牙齒就掉了，狀況題不停浮現，往往讓照顧者得臨時中斷原有的工作、日程，去面對與解決。

他坦言難免挫折，漫長照護中也會有情緒：為什麼這件事要我承擔？為什麼不是別人？但在照護過程中歷經生命難關，「你會發現沒有一件事情值得你執著、生氣、憤怒、計較，因為在死亡面前，一切都不重要。」

「如果你只能活到今天，明天就要離開了，那誰講了什麼、誰跟你有什麼過節，一點都不重要！如果能夠再多活一天，你就可以原諒一切，你也都能夠放下你跟他之間的恩怨。在凝視死亡面前，我學會謙卑。」

另一方面，是學著轉念。他認為，與其陷入痛苦泥沼，不如把每一次的遭遇，當成學習的課題。「當你換一個方向想，我能夠在這裡做什麼？我能夠處理什麼？觀念就會轉變過來。」

好比吳媽媽童年歷經戰亂貧苦，畢生活得焦慮，為了解讀母親心思，吳若權出國考了心理師證照。母親治療癌症時，他則將每一次療程的進步視為勝利，給自己一個禮物，「我就跟我媽請半天假，去考咖啡師，」最後一連取得7張證照。

甚至因為媽媽體重超標，他索性考了重訓教練，他笑言：「台灣人常說要放下，但我的人生哲學是『放不下，就扛起來』！」

他笑說，多年來每天清晨起床，一路忙到媽媽晚上看完8點檔、討論完劇情，等到母親10點半休息後，他才能夠開始做自己的事情，直到凌晨1點多入睡，每天只睡5小時。常有人好奇他「怎麼撐得下去？」其實他沒有「撐」的感覺，「在歷經很多努力跟困境之後，你會發現自己比想像中更強大。」

▲在照顧母親的26年中，吳若權將學習視為樂趣，不但考了心理師、重訓教練，還取得7張咖啡相關證照，甚至被誠品咖啡館邀請擔任一日店長。（圖／取自吳若權臉書）

人生所有遇見都是美好安排

吳若權說，無論與父母關係緊密、疏離，親緣或深或淺，最後都會面臨需要與爸媽和解的一天。過去父母也許有些令你討厭的特質，驀然回首才發現，原來彼此如此相像，當你解開心結，也能學會「跟自己和解」。

就像媽媽年輕時是裁縫師，曾幫許多有錢夫人、美軍太太做洋裁，養成謹慎小心的個性，「我以前總覺得她擔心這個、擔心那個，每件事都要追求完美，這種個性好可怕！」直到開始照顧母親後，他才被朋友點醒個性跟媽媽很像，「原來我變得如此強韌，是遺傳或學習，繼承了媽媽的某些特質。」

他以此寬慰自己，「這一生所有的遇見，也許都是安排好、約定好的。我很感謝父母如實扮演他們的角色，讓我體會生命到底是怎麼一回事，這一生為什麼來到這個世界？要完成什麼課題？」

最後都是一個人，中年後學會3件事

在踽踽獨行的照護路途中，照顧者難免孤單寂寞，然而受限認知、能力、心態與經濟條件不同，未必能有人願意分攤責任與壓力。「合理的狀態是有錢出錢，有力出力，但偏偏很多人能出的只有一張嘴，所以不管你是出錢或出力，就承擔『那張嘴』。」

是以吳若權常勸一句「別倚賴家人，人生最終要靠自己」。因為即使夫妻再相愛，終究會有一個人先走、變成單身，「別以為同年同月同日死很浪漫，那一定是交通事故、地震天災，那是悲劇！」

既然每個人最後都會成為一個人，他提點進入中年後要學會3件事：

1、獨立但不孤立，前提是不要給別人添麻煩。

2、在人際關係中和諧而不委屈，寧願只留幾個好朋友。

他說自己不應酬、不社交、不看電影，只有幾個好友成立了「單身助念團」，戲謔笑道：「我們學會念經，誰先走就幫誰念經，這才是真正的好朋友。」

3、有趣才不無聊，有餘裕去展開美好人生。

例如媽媽每次門診都很辛苦，因此排隊看完醫生，一定帶媽媽去附近吃個美食小吃，讓她開心一下。自己也要找機會去運動、做喜歡的事，調劑生活中的緊繃。

「每個人都會老，你覺得老人家很頑固、脾氣很壞，有一天你也會跟他一樣！」吳若權說，大家一定要知道如何修練自己，等到需要被照顧時安分乖巧，不讓照顧我們的人太辛苦，「期許每個人都能成為更好的『被照顧者』，那就是功德無量！」

▲吳若權說，仰望天光雲影，哪怕只是片刻，就能療癒身心。（圖／取自吳若權臉書）

