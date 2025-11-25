照顧癱兒50年的母親卻釀悲劇...精神科醫解析照顧者隱性壓力：高風險家庭需「主動而非被動」支持
長照悲劇背後，是被忽略太久的照顧者壓力與心理健康缺口。（圖片來源／freepik）
台北市松山區日前發生一起震撼社會的長照悲劇，一名79歲母親照顧長年照顧極重度身障的53歲兒子，因疫情、自身生病與高壓累積而犯下無法挽回的行為。法院在判決中罕見建請總統特赦，再次引爆社會對照顧者壓力的關注。
諮商心理師公會全聯會副理事長喬虹表示，這起案件再次凸顯「照顧者心理健康資源嚴重不足」的結構性問題。她指出，照顧者承受的長期身心壓力往往複雜而龐大，但政策對患者、高齡者、失能者與照顧者的心理衛生支持仍有巨大缺口，社會應正視長照現場的情緒勞動。
諮商全聯會心理師蔡惟寧補充，照顧往往長達數年甚至十餘年，除了繁重的身心負荷，也犧牲了照顧者的生涯、休閒與社交生活。若長期累積的壓力與孤立感未被看見，便可能演變成家庭暴力風險。「特別是中重度失智、重度失能或臥床個案，需24小時看護與頻繁翻身照護，容易造成睡眠剝奪與極大心理壓力。」
在這起事件背後，是台灣逐年增加的高壓照顧家庭，也是心理健康資源、性別文化與社會支持不足的縮影。
精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時指出，在臨床中「照顧者憂鬱症」、「情緒耗竭」、「睡眠剝奪」以及「孤立與求助困難」是最常見也最危險的組合，而這樣的壓力往往在多年累積後才爆發，但外界卻鮮少看見。
最常被忽略的警訊：當照顧者開始孤立、麻木或提到「結束」
楊聰財醫師表示，照顧者在長期壓力下，最常出現的精神症狀包括：
1. 憂鬱症狀：對任何活動失去興趣、情緒長期低落、覺得自己無價值、罪惡感強烈。
2. 焦慮症：緊繃、坐立不安、易怒、驚恐感與生理不適。
3. 失眠：難以入睡、半夜醒來、過早清醒，甚至數月無法睡飽。
4. 身心症狀（身體化）：慢性頭痛、胃痛、胸悶、肌肉痠痛，卻查不出器質性病因。
5. 情緒耗竭（Burnout）：情感被掏空，甚至對被照顧者產生麻木或厭惡。
「失眠往往是最先出現，也是最頑固的症狀，卻經常被照顧者忽略或忍耐，直到整體功能崩盤。」楊聰財強調。
他表示，照顧者往往不是「突然崩潰」，而是在長年累積的壓力中慢慢失去力量，他也列出精神科最擔心、但家屬或社工最容易忽略的警訊：
1. 社交退縮：不再與親友聯絡、不願外出，被困在照顧情境中。
2. 照顧疏忽或施暴意念：語氣中開始出現「很煩」、「照顧不下去」，甚至更危險的字句。
3. 「一起結束」的想法：輕描淡寫地說「一起解脫吧」「這樣下去沒有意義」，卻常被當成抱怨。
4. 依賴酒精、藥物、咖啡因或香菸：成為用來硬撐生活的代償方式。
5. 過度堅持、不願求助：堅稱「只有我能照顧好他」，拒絕喘息服務，是非常危險的訊號。
楊聰財指出，「這些想法往往不會被視為求救訊號，但它們其實都是高風險前兆。」
預防情緒崩潰：照顧者最需要的不是指責，而是結構化的休息與界線
多數照顧者在情緒壓垮之前，會傾向忍耐、壓抑或「把所有責任扛起來」。楊聰財指出，預防照顧者憂鬱與倦怠，關鍵在於3件事：
1. 微喘息（Micro-respite）：每天15-30分鐘，完全「與照顧無關」
不需要長達數小時的假期，只要把自己抽離照顧角色—喝杯咖啡、散步、聽音樂、安靜坐著，都能重新恢復心理能量，楊聰財強調，「休息不是奢侈，是維持生命的藥物。」
2. 清楚的界線與分工
照顧不是一個人必須承擔的義務。應每周固定由其他家人接手，且每天晚間設定「不接受照顧請求」的時間，並明確寫出照顧分工表，因過度承擔，是悲劇的重要成因之一。
3. 主動盤點與使用資源
許多照顧者直到「快撐不住」才打電話求助。楊聰財強調，應建立「固定使用資源」的習慣，包括1966長照專線、居家服務、日間照顧、短期或臨時喘息、心理諮商及精神科門診，「不要等到『不行了』才求助，那時往往已經太晚。」
哪些壓力組合最容易導向危險行為？
楊聰財指出，在臨床上最容易導致危險行為（自傷或他傷）的，是下列特定組合：
1. 高齡/疾病 + 高負荷（每週照顧超過20小時）
尤其是65歲以上、自己也有病痛的照顧者。
2. 雙重困境：照顧者已出現憂鬱或失眠 + 被照顧者行為問題嚴重
如：失智症的日夜顛倒、失控行為、攻擊性等。
3. 孤立 + 絕望感
覺得自己一個人面對、沒有支援，甚至萌生「一起結束」的念頭。
4. 抗拒求助與文化壓力
尤其是男性照顧者，因為「要堅強」、「不能麻煩別人」的文化期待，容易延遲求助。
楊聰財指出，這四種因素相互疊加時，就是長照悲劇最常見的公式。
如何早期介入？醫：高風險家庭需「主動而非被動」支持
如何在早期介入？楊聰財認為，政府與醫療體系必須轉為「主動介入」，包括：
1. 主動篩檢家庭風險
長照單位與居服員應定期使用「高負荷家庭照顧者初篩指標」評估照顧者狀況。
2. 必要時短期強制喘息
對於拒絕休息但已高風險的家庭，提高介入力道，提供短期喘息服務，避免危機累積。
3. 精神會診 + 長照資源處方
除了藥物治療，精神科醫師也應開立「資源處方」，協助照顧者連結喘息、日照或社會支持。
4. 社區打破孤立
鄰里、社區據點、宗教團體、社區中心，都應成為照顧者的支持網絡。
楊聰財認為，政府與醫療體系必須轉為「主動介入」長照高風險家庭。（圖片來源／freepik）
男女照顧者壓力反應大不同：文化期待、情緒表達與求助行為存在巨大差異
心理師奧惟弈‧希當指出，外界常以為長照主要由女性或外籍看護負責，但實務上許多配偶、兒子、獨生子承擔高壓照護，而男性照顧者因文化期待不易求助，使壓力更被低估。多起長照悲劇行為人也是多年照顧家人的男性，反映出性別與文化議題的長期忽視。
心理師陳儀芸強調，照護是「照顧者—被照顧者」共同的系統，亟需從制度面補強，包括增加心理支持、擴充喘息服務、加強醫療與長照連結、破除男性照顧者的文化壓力。心理師黃婕甯也提醒，社會資源不足讓照顧者、家屬與長照人員都深受挫折，呼籲政府持續投入照顧者與長照人員的心理健康支持。
楊聰財進一步指出，男性與女性照顧者在臨床上呈現截然不同的壓力反應與求助行為。
一、男性照顧者：壓抑、理性化、拖到最後才求助
1. 不說情緒，用功能性語言描述壓力
例如：「我怕照顧不好」、「我要撐住」、「不能讓家人擔心」。
2. 明顯延遲求助
通常等到：失眠數月、情緒爆發、酒精使用增加、身體不適已嚴重影響生活，才願意看精神科。
3. 情緒身體化
男性常以腸胃不適、頭暈、心悸等症狀就醫，繞了一圈才被轉至精神科。
4. 控制感強，不願意依賴資源
把求助當成「弱點」，不願意麻煩別人。
二、女性照顧者：情緒負擔較高、罪惡感強、求助意願較早出現
1. 更願意主動表達情緒與困難
因此比較容易被系統早期「看見」。
2. 壓力多來自情緒與關係
被指責不孝、家庭責任不均等情緒性壓力更明顯。
3. 焦慮、低落、失眠更常見
4. 參與支持團體意願較高
更願意加入照顧者團體、團體諮商等。
照顧者不是「超人」，而是需要被照顧的人
楊聰財強調，任何長照悲劇，都不是一夕之間發生，而是壓力長期堆疊的結果。「照顧者不是無限供給的機器，他們的身心極限被推到邊緣時，若缺乏陪伴、資源與支持，就可能引發無法挽回的後果。」
他也提醒，台灣正快速進入超高齡社會，照顧壓力只會更多，唯有提升照顧者心理健康服務、加強喘息資源、打破男性「不能脆弱」的文化、建立主動關懷與早期篩檢，並整合醫療、長照、社區系統，才能讓每一位照顧者在艱難的照顧旅程中，不再孤立無援。
《信傳媒》關心您，若察覺自身或身邊有需要者，可使用長照資源與求助方式：
★ 1966 長照專線（24 小時）提供長照需求評估、服務申請、喘息、居家照顧、送餐、日照中心等協助。
★ 1925 安心專線（24 小時）情緒支持、心理危機處置，全台都可撥打。
★ 113 保護專線（24 小時）若照顧者或被照顧者處於暴力、危險情境，可立即求助。
★ 衛福部心理健康資訊網提供心理諮商、社區資源與身心科門診查詢。
★ 各縣市家庭照顧者中心提供照顧者課程、支持團體、諮商與喘息資訊。（可於「家庭照顧者關懷總會」網站查詢所在地中心）
★ 轉介精神科或身心科門診若出現：長期失眠、情緒低落、焦慮、身心症、倦怠、想法黑暗等，請及早就醫，避免壓力累積成危機。
