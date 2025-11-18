照顧的路上不孤單！ 長照3.0提供長照家庭前行的動力





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】照顧的路上不孤單！衛生福利部今（18日）於臺大醫院國際會議中心舉辦「114年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」，邀集全國地方政府與家照據點專業人員，透過四場專題講座及三場主題論壇，聚焦家庭照顧者支持服務政策、老老照顧、優勢觀點與獨居長者服務等議題，並分享各地創新實務與成果，盼促進照顧支持體系發展，成為長照家庭的後盾。



頒發聰明家庭照顧者獎項 透過專業人員陪伴共創照顧韌力



長照2.0自106年推動以來，涵蓋率已近九成，即將於115年上路的長照3.0，以此為基礎強化家庭支持，廣布家庭照顧者支持服務據點，減輕照顧負荷。衛生福利部表示，目前全國有近190處家庭照顧者支持服務據點（含共融據點），並有近300位家照專業人員提供服務，將持續整合現行失能或失智老人、身心障礙者、精神障礙的家庭照顧者支持資源，就近提供服務，各縣市家照據點也將在長照3.0共生社區扮演支持長照家庭的後援。

為鼓勵在照顧歷程中展現創意與韌性的家庭照顧者，衛福部以「增強照顧韌力，家照據點挺你」為主題徵求稿件，由地方政府推薦、專家遴選出3名優選及6位佳作得主，這些照顧者承擔照顧壓力，但透過家照據點專業人員的情緒支持、資源媒合及引導下，逐步重建生活與信心，體現據點陪伴照顧者走過困難、共創照顧韌力的核心價值，也讓家照專業人員的努力被看見與肯定。



本次參與聰明照顧者徵求活動的照顧者年齡從25至79歲，照顧年資從8至41年，有老老照顧、手足照顧等類型，更有原漢文化議題，展現照顧議題的多元，反映專業人員面臨的挑戰，更看見照顧工作不只是需要愛與責任，更需要自我覺察及專業支持。



跨縣市強化交流 打造有支持、能喘息和可共享的照顧網絡



會場中同步展出各縣市家庭照顧者支持性服務成果海報，透過主要照顧模式及個案服務輪廓，及家照共融據點布建與亮點實務案例，讓與會者得以了解在政策落實、在地服務設計、資源整合與照顧支持上的多元嘗試與創意成果，促進跨縣市相互學習。



透過此次研討會及觀摩機會，不僅提升專業人員對照顧議題的敏感度與實務技能，也強化各縣市之間的連結與學習，逐步為家庭照顧者打造一個有支持、能喘息、可共享的照顧網絡。



# 首圖來源／衛生福利部提供



