「照顧者學校」啟動 菜種會陪伴重塑家庭韌性

（中央社記者黃旭昇新北22日電）基督教芥菜種會今天表示，面對少子化與高齡化挑戰，啟動「照顧者學校」讓照顧者在自我照顧、專業訓練與互助網路中獲得力量，重建家庭韌性與希望。

芥菜種會今天表示，日前開辦「照顧者學校」以重塑家的平安喜樂為主題，讓照顧者在自我照顧、專業訓練與互助網路中獲得力量，成為被看見、被支持的助人者。有健康的照顧者，才能有穩固的家庭與幸福的社會。

芥菜種會執行長李肇家在新聞稿說，不論向上照顧長輩或向下照顧孩子，照顧者都是家庭的核心支撐者，不該只是被輔導的對象。透過專業訓練，照顧技能更能轉化為職能，成為教保員、生活輔導員等新職涯方向，增加家庭經濟穩定性。

此計畫呼應政府長照3.0及智慧共生社區政策，強化照顧人力與支援系統。「照顧者學校」採系統化課程與社區陪伴，讓學員在學習中建立互助網路，提升專業照顧能力。

李肇家指出，芥菜種會6年前在花蓮推動「社區照顧服務勞動合作社」，此次擴大推動照顧者學校，在三重總會開設「保育員與生活輔導員訓練課程」。在南投信義鄉成立「濁水溪線照顧勞動合作社」，以「族人照顧族人」為理念，培訓部落青年成為居家照顧服務員，結合自然農業，打造返鄉就業與長照支援並行的永續模式。

學員阿雯（化名）為照顧癱瘓丈夫與兩名過動症孩子辭去護理師工作，身心一度崩潰。透過照顧者學校培訓與陪伴，她重新找回力量與方向，讓家庭逐漸穩定。

新北市社會局副局長許秀能說，新北市設置多處長照及身障家庭共融據點，提供照顧者互助、成長與紓壓空間，未來將擴大支援網路，陪伴照顧者重拾生活能量。

社會局兒少福利科長劉倩如表示，公私協力能為長照體系創造更多可能，減輕家庭照顧壓力。（編輯：陳清芳）1141030