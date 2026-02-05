照顧者突然離世！彰化葳群機構緊急啟動跨國聯繫跨縣市安置

老年照顧者突然離世！彰化葳群機構緊急啟動跨國聯繫、跨縣市安置，讓失智老奶奶渡過難關。（圖：與個案無關、葳群提供）

彰化縣發生獨自照顧失智老奶奶的老爺爺，突然辭世的突發事件；葳群居家服務員發現後，立即報警、並向機構回報，經報請縣府主管單位啟動緊急應變流程；透過警方跨國聯繫家屬，跨縣市把失智老奶奶安置到親戚家中，成功串聯社福資源、展現長照守護功能，讓面臨生離死別老夫妻獲得妥善安置。

這一起突發事件是發生在南彰化，原本身體硬朗的老爺爺，獨自照顧失智的老奶奶，可能因近期一波波冷氣團來襲，日夜溫差大影響，造成老爺爺突然在家安祥辭世；隸屬「葳群照護機構」的居家服務員前往服務時，發現無法清楚表達意識的老奶奶獨自一人、情況有異，經進入房內察看，赫然發現平常照顧老阿嬤的爺爺，平躺在房內、已安詳辭世；面對突發變故，這名專業居服員立即報警，並向機構回報突發狀況，經報請縣府主管單位啟動緊急應變流程，除全程守候失智奶奶，給予支持與陪伴；透過警方跨國聯繫家屬，跨縣市順利的把失智老奶奶安置到親戚家中；葳群長照機構執行長林宇凱表示，這是一起成功串聯公私社福資源、展現長照守護功能的最佳典範。

林宇凱執行長強調，受到高齡化的影響，類似這類「2名老年長輩」相扶持的個案日益增加，如何做好「前端照顧、持續追蹤」雙軌照護模式更加重要，也期盼長照3.0啟動後，能讓各類型長輩都能獲得最穩定、最專業的照護。（李河錫報導）