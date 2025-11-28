照顧臥床女兒38年！64歲母「親手弒女」崩潰：我再也受不了了
家庭悲歌！1984年南韓一名26歲的母親生下一個女兒，但女兒被診斷出腦損傷、智力障礙，不但無法與人溝通，還必須要終身臥床，這名媽媽就持續照顧女兒到2022年，沒想到女兒竟被診斷出結腸癌，讓媽媽感到十分痛苦，於是她決定親手終結女兒的生命，母親被檢方依殺人罪起訴，最終法院判媽媽3年有期徒刑，緩刑5年。
獨自照顧女兒38年！母親手弒女：再也受不了了
綜合外媒報導，據庭審資料顯示，南韓1984年時26歲的李姓母親生下一個女兒，但女兒在1歲時被診斷出腦損傷、智力障礙，女兒將會無法與人溝通，並終身臥床不起，從吃飯、上廁所、洗澡都必須要有人照顧。然而家中的父親為了賺錢養家在全國各地奔走，兒子也已經長大成人，能照顧女兒的只有李母一個人。
李母表示，只要女兒醒來她就會跟著醒來；女兒入睡她也入睡。由於擔心女兒夜裡出狀況，因此38年來她都在女兒床邊放著一張小床。然而一直到2022年李母已經64歲時，38歲的女兒被診斷出第四期結腸癌，抗癌對本來就有腦損傷的她來說十分辛苦，由於化療的關係血小板減少，她的身體布滿瘀青，雖然女兒無法說話，但她痛苦的哭喊看在李母眼卻是種折磨。
巨大的壓力壓得李母喘不過氣來，李母在短短4個月後就被診斷出重度憂鬱症，但更令她痛苦的是，李母一想到如果她病倒離世，那誰來照顧生病的女兒？李母表示，「我再也受不了了！」於是2022年5月23日李母在給女兒服用安眠藥後，親手令女兒窒息而死，隨後她也吞下大量安眠藥。如果不是兒子來探望，恐怕李母也會跟著離世。
案件審理時李母的兒子透露，父母曾囑咐他，如果父母先去世，就把妹妹送到療養院，但李母的兒子則坦言，「但我不能把妹妹交給別人照顧，所以我考取了社工執照。我的母親在無形的牢籠中生活了近40年，我不能再把她送回監獄」。
李母涉嫌謀殺 最終判3年徒刑、緩刑5年
庭審時法官指出，「被告獨自照顧受害者長達38年，承受著身心雙重的痛苦。此外，國家體制也存在問題，未能妥善支持重度殘疾人士的家庭，因此不能將本案的責任完全歸咎於被告人」。最終判處李母3年有期徒刑、緩刑5年，判決結果著實令人驚訝。
不過，令人訝異的還有檢方反應，外媒指出通常在謀殺案中，如果被告被判緩刑，檢方會立刻提出上訴。本案雖然檢方曾在一審求處被告12年有期徒刑，但判決出爐後決定不上訴，檢方表示，「我們考慮到被告的狀況，以及她所能獲得的制度支持極其有限，在審判結束前就已請求從輕發落」。
庭審結束後，李母重獲自由抱著兒子痛哭良久，雖然她獲判緩刑，但她將終身背負殺害女兒的愧疚感。法院表示，「被告本已深感愧疚，她所承受的痛苦很可能比判決本身更加沉重」。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
