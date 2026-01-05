照顧臥床患者趁機猥褻身障女兒！變態居服員襲胸竟酸：太小沒感覺
記者吳泊萱／台中報導
台中一名居家服務員林男長期為失能患者家庭提供照護服務，結果林男竟趁患者妻子外出倒垃圾之際，對患者患有腦性麻痺的女兒伸狼爪，襲胸得逞，還狠酸被害人「你胸部這麼小，摸一下又沒感覺」。患者女兒不甘受辱怒告林男，一審法官依強制猥褻罪判刑3年6月；林男不服上訴二審，遭二審法官以事實明確駁回，全案維持原判。
判決書指出，林姓男子是照服機構的居家服務員，已照顧一名因生病無行動能力的男患者10年，與患者家屬熟識。2023年1月23日，林男前往患者家中提供居家照服，趁患者妻子外出倒垃圾之際，對患者患有腦性麻痺的女兒伸狼爪，假借查看拔罐狀況襲胸。
患者女兒因行動不便，只能坐在輪椅上，受到驚嚇後，試圖伸手推開林男，並大喊不要，但林男卻沒有停手，還反酸「你胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，直到被害人奮力抵抗後，林男才鬆手。
案發後被害人曾向母親反應林男惡行，並對林男提告，要求母親更換照護員，並因此事整整2年沒回家，還出現創傷後壓力症狀，伴隨重度憂鬱及自傷意念。
案件審理期間，林男矢口否認犯行，辯稱只是按壓鎖骨查看拔罐效果，並主張案件僅有被害人口述，缺乏DNA等科學證據，願意接受測謊自證清白。
法官檢視相關事證，認為林男刻意趁被害人母親外出才查看拔罐狀況，行為違反常理。雙方之前也沒有金錢或感情上糾紛及不愉快，且被害人曾表示，林男從她念大學時就幫忙照護父親，本案發生前，林男曾說被害人在外獨居很辛苦，想幫助她，每次見面都會硬塞千元鈔票給她，認為被害人沒有刻意誣陷林男之必要。
法官認為林男利用照服員身分及被害人身體障礙弱點，對被害人伸狼爪，犯行惡劣，一審依強制猥褻罪判處3年6月徒刑。林男認為刑期過重，上訴二審，表示願意賠償，請求減輕量刑，但因刑法規定對身心障礙者犯強制猥褻罪最輕本刑3年起跳，原審3年6月已屬偏低，因此駁回林男上訴，維持原判；全案可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
