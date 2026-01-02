照顧長者 賴宣示升級長照3.0

總統賴清德前往三星耕莘附設長照中心與長互動。（民眾提供）

記者張正量∕宜蘭報導

元旦後開工第一天，總統賴清德二日上午赴宜蘭縣三星鄉視察耕莘健康管理專科學校附設的宜蘭縣私立「勁好園」綜合長照機構。他致詞時指出，台灣已正式邁入超高齡社會，長期照顧需求日益增加，政府將全面升級長照政策，今年首度編列新台幣一千二百億元長照預算，宣告進入「長照三點０」時代，持續強化對長輩的照顧。

賴清德表示，全台六十五歲以上人口比例已逼近百分之二十，而宜蘭縣高齡人口比例更達百分之二十點四，顯示長照政策的推動刻不容緩。賴清德呼籲行政院與立法院儘速協商，並請立法院早日完成今年度中央政府總預算審議，避免影響長輩照顧與相關福利。賴清德回顧長照政策發展指出，前總統馬英九任內，長照年度預算約五十億元至前總統蔡英文交接時，預算已提升至八百多億元。隨著「長照三點０」推動，今年預算再提高至一千二佰億元，目前全台長照服務據點已超過一萬五千個，照服人員突破十萬人。

賴清德說明，「長照三點０」將以四大方向推動，包括加強機構式長照服務，針對居家照顧困難的長輩，提高公辦及補助私立機構的經費與品質；擴大喘息服務，讓家庭照顧者能獲得必要休息；放寬長照服務資格，輕微失智或失能者即可受惠；並深化醫療與長照整合，結合居家、社區、機構與醫療資源，打造完整照護網絡。

此外，賴清德也提到政府對年輕世代的支持政策，包括高中職免學費、私立大學學費補助與租金補貼，期盼落實教育平權，讓每位孩子都能安心就學。