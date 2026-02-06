照顧27年竟祕婚百歲翁…四兒怒揭陰謀：她想吞光父親家產

社會中心／台北報導

102歲人瑞突娶69歲看護，子女衝醫院搶人（圖／翻攝畫面）

台北市身價逾8億的102歲王姓人瑞，驚傳與照顧他27年的68歲賴姓看護密婚。王家四兒子痛批，賴女「搖身一變成為女主人，簡直嚇死人」，並指控其意圖侵吞父親金庫內3千多萬現金與房產，甚至軟禁父親不讓探視。家屬已於3日赴醫院「搶人」成功，並委請律師申請監護宣告，全面展開爭產與監護權大戰。

台北市一名曾任土地代書、名下擁有數筆不動產且身價估計達8億元的102歲王姓人瑞，於1月5日無預警與照顧他長達27年的68歲賴姓看護登記結婚。此事直至1月8日才被前往探視的子女發現，隨即引爆家族強烈反彈。王家四兒子在受訪時難掩震驚與憤怒，直言：「我認識我老爸72年了，我今年都72歲，竟然連看爸爸的權利都被剝奪？看護突然變女主人，真的嚇死人了！」

王家四兒子痛批，賴女「搖身一變成為女主人，簡直嚇死人」。（圖／翻攝畫面）

四兒子指控，賴女的行為形同「綁架」與「軟禁」。他透露，兩週前的農曆12月初七（國曆1月25日）適逢父親102歲大壽，兒孫們原本開心前往住處想接父親過壽，卻遭賴女拒絕開門，將子孫擋在門外。四兒子憤而向派出所提告強制罪，並質疑賴女是覬覦父親財產才誘導結婚，「她已經拿了很多我爸爸的房子，現在連金庫裡我們子孫每個月給的孝親費、累積達3千多萬的現金都想侵吞。」

為了見父親一面，王家3個兒子、3名媳婦與4名孫子女於3日下午發動「搶人大戰」，趁賴女帶父親至醫院就醫時，在門口將父親強行接走。四兒子表示，父親年事已高，目前僅能發出「嗯、好、不好」等簡單單詞，缺乏完整思考與表達能力，根本無法自主決定婚姻大事。

目前王姓老翁已由子女順利接回，四兒子表示父親雖然表情較僵硬，但仍能認出家人，心情顯得相當高興。家族決定依照往例提前圍爐，讓父親重享天倫之樂。針對賴女涉嫌誘婚與侵占部分，王家已取得醫師診斷證明，並委請律師向法院申請監護宣告，誓言透過法律途徑杜絕賴女操控父親的機會。

