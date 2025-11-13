照顧50年的無聲崩潰！8旬母悶死癱兒遭判刑 柯文哲籲特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

2023年，台北市一名8旬老婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，台師大文學院長須文蔚也在臉書貼文說明此案，呼籲總統特赦。民眾黨前主席柯文哲今（13）日在臉書貼文，表示法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇，他支持特赦這位老母親。

根據一審判決書，該名老婦的兒子，在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親照料生活起居至少50年，2023年4月，老婦因新冠肺炎確診隔離，自認年事已高，兒子也無起色，深感心力交瘁，同年5月12日上午，老婦摀住兒子口鼻致死。一審審酌，本案無法與一般恣意剝奪他人生命者情況等同視之，即使依自首減輕刑度，最低刑度仍為5年，有情輕法重而堪以憫恕之處，依刑法第59條酌減其刑；一審並審酌老婦審理時提及殺害被害人的痛苦與無奈，頻頻崩潰落淚等情狀，依殺人罪判處有期徒刑2年6月。一審合議庭表示，本案不論從應報、一般預防及特別預防等刑罰目的而言，均無執行宣告刑必要，建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦。

對此案，須文蔚昨在臉書發文表示，這起案件不是簡單的「殺人案」，而是50年沉重照護下一個家庭的無聲崩潰，整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者，他建請總統特赦。

柯文哲今早在臉書分享此連結，並表示法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。柯文哲稱，經過一年的羈押禁見，他更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，我們看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口。「當我老了，希望自己怎麼被照顧？」這是每一位國民都該面對的現實提問。如果我們的制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定。社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？他支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。



