照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀

日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑。圖／翻攝自pexels

日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。

根據日媒報導，檢方指出，野村身患胰臟癌，對與妻子共度的未來感到悲觀，因此其行為有一定同情因素；但同時強調，野村為了盡快結束妻子的痛苦，並企圖與妻子雙雙輕生，其刑事責任仍然重大，屬於「蓄意殺人」，因此請求判處五年有期徒刑。辯方則基於被告年邁體弱，並長期照顧病妻，請求緩刑，目前法院還未對這起案件作出判決。

此案也引發社會對「老老照顧」問題的關注，台北市政府自殺防治中心曾指出，根據中華民國家庭照顧者關懷總會的調查，目前超過五成的照顧者年齡在50歲以上，包括年邁子女照顧高齡父母的情形。

多數案例僅有一位主要照顧者，常面臨經濟不足、體力負荷過重及長期精神緊繃，容易出現憂鬱、焦慮與失眠等身心症狀。社會支持不足亦可能導致孤單與社會疏離。

專家建議，老年照顧者可善用社區資源與長期照顧服務（長照1966居家評估服務），如居家沐浴、陪伴外出、身體復能、接送就醫及短期喘息服務，減輕照顧負擔。

同時照顧者應「剛剛好就好」，不需強迫自己完美照顧，並適時覺察自身身心狀況，尋求協助。隨著人口結構老化，老老照顧將成為常態，及早了解相關資源與知識，有助於提升長者及照顧者的生活品質。



