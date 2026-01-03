煩躁易怒不是脾氣差恐是缺1營養素惹禍！焦慮、情緒低落快吃它
許多人常感到煩躁易怒、情緒低落或精神不濟。雖然這些症狀通常被歸因於心理壓力、家庭困擾或職場不順，但其實某些情緒反應可能源自於營養素的失衡，尤其是人體極為重要的鐵質。
缺鐵性貧血導致心悸焦慮
高雄秀傳醫院家庭醫學科主任吳宗穎表示，缺鐵性貧血是因為血液有效容積不足，促使心臟加快跳動，造成心悸。長期處於心悸狀態下的人，情緒就比較容易呈現焦慮、緊張和不安。
北榮情緒精準醫療中心主任李正達教授指出，缺鐵會導致單胺合成相對減少或不足，造成情緒不穩定、憂鬱或不安的現象，以及正腎上腺素、多巴胺不足所引起的疲勞、缺乏動力、注意力不集中，甚至失眠或不寧腿等症狀。
看更多：道歉什麼時候說最好？成功人士都這麼做 這時間道歉最能留下好印象
缺鐵影響壓力調適能力
東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊強調，缺鐵除了會造成貧血，還會影響人們對壓力的調適能力。這是因為合成壓力荷爾蒙可體松需要鐵元素，當身體鐵質不足時，可體松合成受阻，導致調適壓力的能力下降，情緒起伏加劇。
看更多：你想活出更快樂的人生嗎？壯世代逆襲人生 必做10個調整習慣練習
哪些人有可能缺鐵性貧血？
李正達教授建議，月經問題的女性或曾接受腸胃道手術的個案等高危險族群，可以檢查血紅素和血鐵蛋白，如果不足，應從飲食中補充，例如多攝取肉類、豆類和蔬菜。若仍不足，則可考慮補充鐵劑。
不過，補充鐵質時要避開茶、咖啡和乳製品。此外，每周至少攝取兩次多穀物食物，有助於情緒穩定和應對壓力。
有氧運動與充足睡眠助釋放壓力
姜惠珊醫師建議，每周進行兩次以上、每次持續30分鐘以上的有氧運動，可以幫助身體生成天然的腦內啡，有效釋放壓力。另外，每天應睡足6個小時以上。
多攝取有助情緒穩定的營養素
竹山秀傳醫院婦產科主任張裕昌提醒，多攝取富含鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群和維生素D等營養素的食物，有助於情緒穩定。成大醫院精神部主治醫師張維紘也指出，Omega-3脂肪酸具有抗發炎作用，能夠改善憂鬱症狀並維持大腦健康。台灣已有數篇研究顯示，Omega-3脂肪酸對憂鬱症、嚴重精神疾病和兒童過動症都有改善作用，深海魚油、核桃和亞麻籽都是良好的食物來源。
當一個人頻繁陷入焦躁、憤怒或注意力難以集中的狀態時，除了考慮個性或壓力因素，也不要忽視身體可能缺鐵的可能性。醫師提醒，鐵質不僅影響紅血球，更牽動著大腦與情緒，絕對不可輕忽。
看更多：快被氣瘋了怎麼辦？宣洩出來有用嗎？緩和怒氣最有效的方法是它
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
「吐司邊」熱量高 早餐可以吃它嗎？ 營養師大解密：減重者聰明吃法
營養師授「3招」義大利麵熱量直接砍半！減重也能放心吃麵
蛋酥蘿蔔三絲湯／冬天護腎必喝！紅白蘿蔔＋黑木耳 低鉀低鈉又暖胃
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 7
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 2 天前 ・ 3
慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題
肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
這蔬果每天吃1顆降36％高血壓風險！心臟、腸道、攝護腺也變好
在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手！營養師薛曉晶表示，近期醫學研究證實，每日攝取足量番茄可有效降低高血壓風險達36％。 每天吃110健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
《狙擊蝴蝶》陳妍希42歲童顏太逆天！水腫體質減肥法曝光，營養師：這樣吃瘦身不卡關！
2025爆紅陸劇《狙擊蝴蝶》你看了嗎？開播時低調，卻隨著劇情推進口碑逆襲，被觀眾封為年末黑馬。由陳妍希與周柯宇主演，兩人相差19歲卻毫無違和，CP感爆棚，也讓不少觀眾重新被陳妍希圈粉。 圖片女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累
忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。 沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了 「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
綠茶烏龍茶助回春！研究證實：8週讓生理年齡年輕2歲
一項針對中老年男性的研究指出，參與者在食用薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香等富含多酚的食物後，僅需8週時間，生理年齡就出現逆轉現象，平均年輕了2.04歲。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
自助餐「炸白帶魚」酥脆超下飯 營養師驚曝：簡直是吸油海綿！
在自助餐店琳瑯滿目的主菜中，「酥炸白帶魚」因其金黃鹹香、肉質細嫩，始終是熱門選項。許多外食族認為挑選魚類作為主餐能攝取「優質蛋白質」，然而營養師曾建銘發出警訊，這種扁平狀的魚類經過油炸後，吸油量遠超想像，甚至形容它是一塊「吸油海綿」，建議民眾食用時需多一道手續，才不會讓健康大打折扣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1