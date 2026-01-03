煩躁易怒不是脾氣差恐是缺1營養素惹禍！焦慮、情緒低落快吃它

許多人常感到煩躁易怒、情緒低落或精神不濟。雖然這些症狀通常被歸因於心理壓力、家庭困擾或職場不順，但其實某些情緒反應可能源自於營養素的失衡，尤其是人體極為重要的鐵質。

缺鐵性貧血導致心悸焦慮

高雄秀傳醫院家庭醫學科主任吳宗穎表示，缺鐵性貧血是因為血液有效容積不足，促使心臟加快跳動，造成心悸。長期處於心悸狀態下的人，情緒就比較容易呈現焦慮、緊張和不安。

北榮情緒精準醫療中心主任李正達教授指出，缺鐵會導致單胺合成相對減少或不足，造成情緒不穩定、憂鬱或不安的現象，以及正腎上腺素、多巴胺不足所引起的疲勞、缺乏動力、注意力不集中，甚至失眠或不寧腿等症狀。

廣告 廣告

看更多：道歉什麼時候說最好？成功人士都這麼做 這時間道歉最能留下好印象

缺鐵影響壓力調適能力

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊強調，缺鐵除了會造成貧血，還會影響人們對壓力的調適能力。這是因為合成壓力荷爾蒙可體松需要鐵元素，當身體鐵質不足時，可體松合成受阻，導致調適壓力的能力下降，情緒起伏加劇。

看更多：你想活出更快樂的人生嗎？壯世代逆襲人生 必做10個調整習慣練習

哪些人有可能缺鐵性貧血？

李正達教授建議，月經問題的女性或曾接受腸胃道手術的個案等高危險族群，可以檢查血紅素和血鐵蛋白，如果不足，應從飲食中補充，例如多攝取肉類、豆類和蔬菜。若仍不足，則可考慮補充鐵劑。

不過，補充鐵質時要避開茶、咖啡和乳製品。此外，每周至少攝取兩次多穀物食物，有助於情緒穩定和應對壓力。

有氧運動與充足睡眠助釋放壓力

姜惠珊醫師建議，每周進行兩次以上、每次持續30分鐘以上的有氧運動，可以幫助身體生成天然的腦內啡，有效釋放壓力。另外，每天應睡足6個小時以上。

多攝取有助情緒穩定的營養素

竹山秀傳醫院婦產科主任張裕昌提醒，多攝取富含鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群和維生素D等營養素的食物，有助於情緒穩定。成大醫院精神部主治醫師張維紘也指出，Omega-3脂肪酸具有抗發炎作用，能夠改善憂鬱症狀並維持大腦健康。台灣已有數篇研究顯示，Omega-3脂肪酸對憂鬱症、嚴重精神疾病和兒童過動症都有改善作用，深海魚油、核桃和亞麻籽都是良好的食物來源。

當一個人頻繁陷入焦躁、憤怒或注意力難以集中的狀態時，除了考慮個性或壓力因素，也不要忽視身體可能缺鐵的可能性。醫師提醒，鐵質不僅影響紅血球，更牽動著大腦與情緒，絕對不可輕忽。

看更多：快被氣瘋了怎麼辦？宣洩出來有用嗎？緩和怒氣最有效的方法是它

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

「吐司邊」熱量高 早餐可以吃它嗎？ 營養師大解密：減重者聰明吃法

營養師授「3招」義大利麵熱量直接砍半！減重也能放心吃麵

蛋酥蘿蔔三絲湯／冬天護腎必喝！紅白蘿蔔＋黑木耳 低鉀低鈉又暖胃



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章