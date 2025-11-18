煮味噌湯時間點有學問！營養師：超過85°C好菌全滅
天氣轉涼，許多人喜愛以一碗熱騰騰的味噌湯暖胃，但高溫烹調會破壞味噌中的好菌。營養師陳珮淳指出，研究發現味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎全數死亡，建議在湯起鍋前最後1分鐘才加入味噌。
陳珮淳在臉書「熊抱營養師｜珮淳」專頁分享，發酵食品被譽為「超級食物」，主要是因為其中含有的微生物，如乳酸菌、酵母菌等，能夠分解糖與蛋白質，產生維生素、胺基酸與益菌代謝物。多項研究顯示，發酵食品有助於改善消化系統功能、降低身體發炎反應，並增強免疫力，但前提是這些有益菌必須活著且數量足夠才能發揮功效。
味噌作為日式料理中常見的食材，是由大豆、米麴與鹽經過發酵製成，富含胺基酸、維生素B群及大豆胜肽等營養成分。陳珮淳形容味噌是「日式餐桌上默默守護代謝的小英雄」。
然而，根據日本信州大學的研究，味噌中的乳酸菌在溫度超過攝氏85度時，存活率幾乎降至零，這意味著若將味噌湯煮沸5分鐘，飲用者實際攝取的只是帶有味噌風味的鹽湯，無法獲得好菌帶來的健康益處。
陳珮淳特別強調，味噌中的麴菌能產生抗氧化物質，有助於減少自由基、維持血壓穩定與代謝平衡。為了保留這些好處，她建議在烹調味噌湯時，應該在湯即將起鍋前的最後1分鐘才加入味噌，避免讓好菌在高溫環境中停留太久，否則「會整個滅團」，使所有好菌死亡。
對此，肝膽腸胃科醫師錢政弘在其社群媒體平台也提出看法。他表示，若在烹調初期就加入味噌，好菌確實會因高溫而死亡，但這並不代表味噌湯完全失去營養價值。
即使好菌因高溫被破壞，味噌本身仍含有豐富的蛋白質、維生素B、維生素E、鎂、鋅、多元不飽和脂肪酸和異黃酮等營養素。經過發酵處理的豆製品依然具有抗氧化、降低膽固醇、預防肝癌和乳癌，以及幫助減重等多重健康功效。
延伸閱讀
影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗
孤注一擲豪賭？傳高市早苗或突擊參拜靖國神社
竹南連3震「以為爆炸」 氣象署：板塊碰撞應力西傳所致
其他人也在看
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
她靠「1飲食法」狂瘦25公斤，暴食症不藥而癒…別到50歲才知道，這些「超級食物」越吃越不健康
搭上那些被廣為推薦的營養食物熱潮，你開始吃大量的杏仁、菠菜、薑黃、黑莓、藜麥或黑巧克力等，卻覺得愈來愈沒有活力、身體虛弱，或許是你最愛的「超級食物」背後，藏著一個隱形殺手，那就是許多植物都會製造的化學毒物：草酸。我也曾為了實行健康飲食，在不知不覺間攝取過量草酸，導致身體愈來愈不健康。在步入50歲時，才終於找到病根……幸福熟齡 ・ 2 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復胖
台灣女性平均約在50至53歲左右進入更年期，但往往步入40歲、尚未停經之前，就會因為荷爾蒙變化，導致身心疲憊、變胖加速，甚至「少吃多動」的減重鐵律都不適用，堪稱是女性特別辛苦的時期。減重醫師鄧雯心指出，這段時間被稱為「圍更年期」（Perimenopause），是女性由生育年齡過渡到停經的自然階段，涵蓋未完全停經、但已有熱潮紅、情緒起伏、失眠與掉髮等更年期症狀，或是剛停經1~2年的女性。處在這個階段的女性或許會覺得「呼吸也會胖」，但其實重點不是「少吃」，而是「吃對」。面對失控的體重、體脂肪與腰圍，她建議10要點管控飲食，包括餐與餐之間空腹、每天至少喝2000c.c.純水、咖啡盡量控制在1~2杯、避免奶製品等。持之以恆，就能健康瘦下來。幸福熟齡 ・ 1 天前
這些食物看似健康但其實超恐怖！蘇打餅乾、發酵乳都入榜 小心糖尿病
蘇打餅乾、麥芽可可飲，這些看起來營養的零食其實一點都不健康，千萬要少吃！初日診所減重主治醫師陳威龍指出，許多被視為健康的食品，如阿華田、營養口糧、發酵乳和蘇打餅乾等，實際上可能暗藏高糖、高碳水和高脂肪健康2.0 ・ 4 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 1 天前
年輕人大腸癌發生率暴增！ 醫示警：5症狀別輕忽
近年醫學界發現大腸癌正在年輕化。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，過去被視為中老年人疾病的大腸癌，如今在20至40歲年輕族群中發生率正快速上升，尤其台灣及韓國的年輕男性直腸癌每年增加率達4至6%，若以20年計算，增幅高達160%，相當於翻倍成長。中天新聞網 ・ 3 小時前
熱潮紅、失眠，更年期一定要補充荷爾蒙嗎？教你「吃對蔬果」助緩解更年期不適
植物性雌激素（Phytoestrogens）是一類天然存在於植物中的營養素，其結構與人體雌激素相似，因此能與雌激素受體結合，進而影響體內的生理機制，幫助身體維持激素穩定。然而，植物性雌激素也常被質疑——吃太多會不會致癌？子宮肌瘤患者能不能吃？本篇一次解析植物雌激素的作用機轉、常見食物來源及潛在副作用......詳全文良醫健康網 ・ 3 小時前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 1 天前
控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！幸福熟齡 ・ 1 天前
吃東西也能健康瘦！三餐攝取20種「超級燃脂食物」搭配運動，一個月腰內肉減半、大腿瘦一圈！ | BAZAAR
本篇精選20種營養師推薦的超級燃脂食物，只要取代原本三餐的食物並搭配適量運動，調整三餐飲食一個月就能健康減肥減重（附減肥餐菜單！）Harper’s BAZAAR TW ・ 4 天前
早上空腹喝「苦茶油」護胃又控糖！專家揭「正確喝法」搭蜂蜜或溫水
早上空腹喝10毫升苦茶油（Camellia oil，苦茶籽油）確實有潛在的健康益處，其中之一可能與胃黏膜的保護和修復有關。《優活健康網》特選此篇，營養學專家洪泰雄分享以下是它可能的功效與機制，不僅護胃，更有抗菌、穩定血糖及提供身體能量的效果，減少因感染造成的胃部發炎。優活健康網 ・ 1 天前
鮪魚、鯊魚、旗魚含汞高！長期食用恐傷神經增失智風險
台灣四面環海，魚類是民眾餐桌上常見的食材，但並非所有魚類都適合經常食用。蕭捷健醫師指出，研究顯示鮪魚、鯊魚和旗魚等深海魚類含有高濃度重金屬，長期食用可能傷害神經系統，增加罹患失智症的風險。中天新聞網 ・ 22 小時前
不是含鈣量高就猛吃！防骨鬆也有飲食迷思 營養師列一日菜單均衡補鈣
【健康醫療網／編輯部整理】台灣已正式邁入高齡社會，隨著人口老化，各項慢性病隨之而來，其中最容易被忽略的就是骨質疏鬆症。WHO世界衛生組織已認定，骨質疏鬆症是僅次於心血管疾病「全球第二大流行病」；在台灣，因骨質疏鬆症的高盛行率，使得國人髖部骨折的發生率，位居亞洲第一、世界第九。 營養師洪思琦表示，人體骨骼的骨量大約在20至30歲時達到高峰，之後骨量逐漸減少，如女性停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失的速度會加快。有些中高齡患者，可能會出現身高變矮、駝背的外觀變化，很多人以為是自然老化而不以為意，因此，一個輕微跌倒或突然的外力碰撞，就可能造成骨折。 她引用國際骨鬆基金會的資料指出，人在年輕時期若能「增加10%」骨密度，就可使骨鬆「延緩13年」。因此，在各年齡層階段，都需要攝取均衡且足夠的營養素，以維持骨骼健康，而且要從年輕時就開始「存骨本」。 包括多攝取骨骼健康所需鈣質、維生素D3及蛋白質，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻、小魚干及深綠色蔬菜等；並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒，同時避免飲用過多咖啡（每日<300毫克咖啡因，約2～3杯美式咖啡，1杯為8 fl oz (236ml)） ，並且要避免熬夜健康醫療網 ・ 1 小時前
高血脂 當心是甲狀腺在作怪
不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗...聯合新聞網 ・ 1 天前
毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒
彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。聯合新聞網 ・ 1 天前
冬季養生三要訣 均衡飲食、適度運動、保暖防寒
隨著季節轉換、氣溫驟降，人體免疫力容易下降，衛生福利部桃園療養院護理科提醒民眾，季節轉換時節，更應注重身體保養，透過均衡飲食與適當食補，增強免疫力、提升防護力。桃療護理科十七日表示，進入冬季氣溫偏低，活動量減少，慢性病容易復發，飲食調整及規律生活作息格外重要。桃療建議民眾應多攝取富含維生素C的食物，如芭樂、奇異果、甜椒、花椰菜等，以增加免疫系統運作；補充維生素D，如鮭魚、鯖魚、乾香菇、黑木耳等，有助於強化對抗寒冷環境。根莖類食物如紅蘿蔔、地瓜則能提升新陳代謝、改善血液循環。針對年長者與慢性病患者，建議以清淡、低脂、高纖維飲食為原則，並適量攝取核桃、杏仁、腰果等堅果類食物，維持心血管健康與身體機能平衡。避免高油、高鹽及高糖食物，可以減少心臟與血管負擔。良好的生活習慣不可忽視，提醒民眾應保持室內外溫度勿差距過大、外出時注意保暖；每天進行適度運動，如散步、伸展、健走等，有助於維持體溫調節與增進身體健康。桃療表示，冬季正是養生與調理的最佳時機。透過均衡飲食、規律運動與良好生活作息，可有效提升免疫力與身體抵抗力，遠離慢性病與季節性疾病的威脅。更多新聞推薦 ● 遭中國恐嚇全球抓捕 沈伯洋：不害怕，台灣好新聞 ・ 1 天前