煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦

近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。

陳欣湄在臉書粉專引述一項發表於《Environmental Science & Technology Letters》的研究，若將自來水煮沸再過濾，在實驗條件下，可大幅降低水中的奈米與微塑膠含量，因為當水中礦物質（例如鈣離子）較高時，煮沸後形成的碳酸鈣晶體會把部分微塑膠顆粒包覆，隨著沉澱一起被過濾，在最佳條件下，微塑膠量最高可降低約90%。

陳欣湄提醒，上述結果來自實驗條件，實際家用成效仍會因水質、濾材與操作方式不同而有所差異。台灣各地水質因水源不同而不一，北部多屬中等硬度，南部不少地區則偏硬，因此在不少地區煮水時，本來就較容易出現水垢結晶，從原理來看，這樣的條件反而有助於在煮沸過程中，將部分顆粒隨沉澱一併帶走。

陳欣湄分享，平時飲水可先煮沸，接著關火後靜置，不要大力攪動，讓沉澱更容易形成與下沉，最後是過濾，最簡單方式是用咖啡濾紙或濾水壺、細濾網，至少把可見沉澱與結晶濾掉。另外，盛裝容器建議優先選玻璃或不鏽鋼，避免熱水長時間接觸塑膠容器。

營養醫學醫師劉博仁曾表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，它可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、神經退化有關，若想避免遭汙染，除了別用熱食接觸塑膠，飲食上多攝取蔬果，膳食纖維可促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。

