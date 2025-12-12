煮料理鍋底燒乾冒濃煙 警闖屋關火逮8失聯移工

cnews204251212a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽區中正路2段1處民宅，日前突然出現大量煙霧。三峽警分局表示，員警到場後不僅及時阻止了火警，更一舉查獲8名失聯移工。當時守在後門的員警，發現有移工企圖從鐵門衝出逃逸，隨即反應迅速以身抵住鐵門，成功阻止多名移工。清查屋內後，除了還在廚房發現1名躲藏的吳姓逾期居留失聯移工。1名阮姓移工還是毒品通緝犯。現場查獲毒品安非他命、吸食器及殘渣等物。全案訊後移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。

廣告 廣告

三峽警分局表示，日前接獲情資指稱，轄內中正路2段1處民宅，疑有失聯移工聚集、出入複雜。隨即派遣5名組合警力前往查訪，員警抵達現場後，即在門口聞到焦味，並發現屋內煙霧瀰漫。進一步盤查時，屋內移工則對門外的詢問不回應，甚至往屋後逃竄，情況相當可疑。

警方表示，員警察覺異狀後，立即闖進屋內，發現有人疑似因煎煮料理，卻不慎鍋底燒乾，而產生大量濃煙，趕忙關閉火源避免火勢擴大，化解一場可能的火災危機。而守在後門的員警，也發現有移工企圖從後方鐵門衝出逃逸，隨即反應迅速以身抵住鐵門，成功阻止多名移工逃逸。

cnews204251212a05

三峽警分局表示，現場人數眾多，員警隨即呼叫支援，等後續警力增至14人，共同執行查緝行動。最終共計查獲8名失聯移工，其中1名阮姓移工，具毒品通緝身分，同時涉嫌持有毒品；另有5名移工，被查獲身上疑藏有毒品安非他命、吸食器及殘渣等物。

三峽警分局長許再周表示，警方對維護社區治安、打擊毒品犯罪，一向全力投入。未來將持續加強查緝失聯移工及不法活動，確保民眾居住安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

不耐勸說脫口想抱著現金睡覺 婦領鉅款理由狂變不信是詐

10天來台2次當詐欺車手 警機場攔截45歲香港籍男子

【文章轉載請註明出處】