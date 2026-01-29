煮水餃別再等水滾 內行教「不破皮」訣竅 口感Q彈更好吃

一名男子煮水餃習慣直接放入冷水中煮熟，好奇問是否有人也採用相同方法，疑問引發熱烈討論，網友紛紛分享煮水餃技巧，指冷凍水餃與現包水餃的煮法不同，冷凍水餃建議從冷水下鍋煮至水滾，可加入少許鹽巴與香油，可讓口感更Q彈；現包水餃則最好先將水煮滾再放入，部分內行還建議水滾3次再加入冰塊，以避免餃子皮破裂。

原PO昨（28）日於Threads發文，詢問「有人跟我一樣冷水開始煮水餃嗎？」從他上傳的照片可見，瓦斯爐上的鍋子已經放入約10顆水餃，但水還未煮滾。

疑問一出，立刻引發討論，許多人也習慣用冷水煮冷凍水餃，過程中還會額外加入一匙鹽巴和少許香油，待水滾後水餃浮起再撈，口感特別Q彈好吃，但這種方式僅適合冷凍水餃，若是現包水餃，建議先將水煮滾再放入，並在水滾3次時加入冰塊，以避免餃子皮破裂。

網友留言分享經驗，「冷凍水餃可以這樣煮，且皮比較容易熟透，加點鹽巴、香油口感更Q」、「加一匙鹽巴下去，水滾等待水餃浮起來，Q彈好吃」、「冷凍水餃我都冷水下鍋，現包的會滾水下鍋」、「水滾3次加冰塊，皮才不會破掉」、「我也是加鹽巴」、「加1、2滴香油，口感Q又不黏盤」、「冷水煮水餃不適用現包水餃，現包要等水滾」。

