「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！全場看傻：拜金女標準再下修

生活中心／朱祖儀報導

不少人吃泡麵習慣加顆蛋。（示意圖／資料照）

泡麵好吃又方便，是不少人吃宵夜的首選，你都會加什麼配料呢？一名女網友透露，先前因為她吃泡麵一定要加蛋，被前男友罵「公主病」，雙方為此大吵一架。文章曝光，眾人全都看傻，「拜金跟公主病的標準越來越低了。」

一名網友在Threads發文表示，最近煮泡麵來吃的時候，突然想到和前男友的往事，對方曾因為她吃泡麵一定要加蛋，辱罵「有公主病」，2人因此大吵一架。她如今忍不住自嘲，現在她煮泡麵不只要加蛋，還加肉片、青菜和2片起司，「根本算皇貴妃娘娘病了吧！」

不少人看傻表示，「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「父母讓我們過得跟公主一樣，不需要一個窮酸男人來委屈自己」、「我想到我朋友她男友煮一碗泡麵，加3根青江菜、1顆蛋，跟她收50塊」、「拜金跟公主病的標準越來越低。」

還有人分享自己煮泡麵的配料，「我是華妃病，煮鮮蝦魚板麵還會加一堆蝦」、「我有一次煮麵不知道可以加什麼，剛好看到冷凍有龍蝦就加了一隻，我是不是可以當皇后了」、「我加和牛欸，那我是皇太后病吧」、「那我這種會把辛拉麵煮成韓式部隊鍋的不就成女王了嗎」、「我煮泡麵有加過干貝、和牛、鮮蝦、4片起司片、4顆蛋、青菜，這樣我是多拜金啊。」



