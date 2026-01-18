「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病

生活中心／綜合報導

泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。





「煮泡麵加蛋」被男友飆罵公主病！網歪樓「曬圖揪1點」：我有皇太后病

有名女網友在 Threads 分享泡麵照片時提到，前男友因為她「泡麵一定要加蛋」就認定她有公主病。（示意圖／民視資料照）

有名女網友在 Threads 分享泡麵照片時提到，前男友因為她「泡麵一定要加蛋」就認定她有公主病，兩人因此大吵一架。她無奈笑說：「要是他現在看到我不只加蛋，還會加肉片、青菜，甚至放兩片起司，可能會直接說我得了『皇貴妃等級』的病吧！」。

相關貼文曝光後，掀起網友討論，網友表示「妳是跟什麼北車的遊民交往過嗎」、「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「是要多窮才覺得加蛋是公主病？」、「公主病跟拜金女的標準到底還能多低？？？」、「把泡麵煮成小火鍋怎麼辦」、「2026拜金女的資格又下修了嗎」、「爸媽讓妳當公主長大拜託各位妹妹們不要撿垃圾」、「這世代公主竟然會吃泡麵，太平民化了吧」、「可以分手了，價值觀如此不合」；不少女網友也分享自己的泡麵照片，「我加和牛欸，那我是皇太后病吧」，還有人分享過往案例「我剛跟男友交往的時候在他的租屋處想煮泡麵，因為他家只有從水龍頭流出來的生水，所以拿礦泉水煮，被說嬌生慣養」。













