煮滾也沒用！醫曝隔夜火鍋藏「致命毒素」 少做3件事恐吃到送急診

生活中心／張尚辰報導

不少人在家煮火鍋，若一餐沒吃完，常會選擇冷藏後隔天再加熱食用。不過，這個看似「惜食」的小動作，卻可能成為全家集體跑急診的導火線。肝膽胃腸科醫師卓韋儒指出，隔夜火鍋很容易變成細菌培養皿，即使重新加熱，也不一定能消除細菌殘留的毒素，提醒民眾若想吃隔夜菜，一定要嚴格遵守保存原則。

卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文表示，不少人為了省錢或不浪費食物，常抱持「湯底精華這麼多，倒掉太可惜，明天煮麵剛好」、「火鍋沒吃完，睡前滾一滾，隔天再加熱就好」的想法，並認為只要煮滾就能殺菌。然而事實是，「加熱或許能殺死細菌，卻不一定能處理它們留下的毒素」。

廣告 廣告

他進一步說明，火鍋中的玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉類食材，加上大量肉類蛋白質，幾乎是仙人掌桿菌的「五星級飯店」。這類細菌會形成芽孢，一般加熱未必能完全清除，其中的嘔吐型毒素更是高度耐熱，即使在100°C下持續加熱150分鐘，結構仍可能維持穩定。

卓韋儒提醒，有些遭汙染的湯底，聞起來、看起來都可能沒有異狀，但食用後1至5小時，就可能出現劇烈噁心、嘔吐及腹痛等症狀。因此，他也分享「3個科學保存關鍵」，提醒民眾若想將剩菜留到隔夜食用，務必確實執行。

【兩小時內冷藏】

切勿將食物放在室溫下慢慢降溫。5至60°C為「危險溫度區」，細菌會在此範圍內快速繁殖。

【分裝淺盒】

將食物分裝至淺盒有助於快速降溫。大鍋湯品散熱慢，中心溫度容易長時間停留在危險區，分裝後可大幅提升冷卻效率。

【只加熱一次、兩天內食用完畢】

反覆加熱等於反覆進出危險溫度區，風險會隨加熱次數增加。

最後，卓韋儒也提醒，家中若有長輩、幼童或免疫力較弱者，為了安全起見，更不建議食用隔夜菜，寧可丟掉，也不要抱著「賭一把」的心態。

更多三立新聞網報導

大蒜整瓣吃沒用！醫曝煮前多「1步驟」抗癌效果翻倍

心臟隱形殺手！醫曝「3大危險時刻」：巨大溫差恐奪命

以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光

天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命

