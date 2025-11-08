煮熟的湖？！亞馬遜水溫飆破41度 153隻海豚熱死浮屍湖面
亞馬遜真的「煮沸了」！巴西亞馬遜州特費湖（Lake Tefe）去年9月爆發大規模海豚死亡事件，原因竟是湖水高溫飆破41度，比按摩池還燙，讓當地大量淡水海豚活活被熱死。這起震驚國際的氣候災難，相關研究已於11月7日刊登在《科學》（Science）期刊，剛好也與本屆聯合國氣候大會COP30在巴西召開同步，成為熱帶地區暖化衝擊的最新警訊。
根據《CBS新聞》與《法新社》報導，這項研究由巴西馬米勞亞永續發展研究所（Mamiraua Institute for Sustainable Development）水文學家弗萊施曼（Ayan Fleischmann）領軍。他回憶，當時特費湖邊出現大量亞馬遜河豚與短吻海豚（tucuxi）屍體，情況令人震撼，「那水熱得連手指都伸不進去」，視覺與心理衝擊極大。
根據世界自然基金會（WWF）巴西分會統計，2023年9月23日當週，該地區共發現153隻海豚死亡，包括130隻粉紅海豚與23隻短吻海豚。這兩種淡水海豚都列入《國際自然保護聯盟紅色名錄》瀕危物種，當地甚至將短吻海豚視為河流守護者與幸運象徵。
研究團隊走訪亞馬遜中部10座湖泊，其中有5個湖泊白天水溫飆破37度，而一般亞馬遜湖泊的正常水溫大多在29至30度之間。最嚴重的特費湖，湖面面積縮水75％，不僅湖面高溫，連水底2公尺深處的水溫也一樣高達41度，幾乎變成「煮鍋」。
研究指出，高溫形成關鍵來自四大因素交互作用：強烈日照、淺水環境、低風速與高濁度。湖水越濁越容易吸熱，水位越淺越難降溫，加上無風帶走熱氣，導致整片水域持續加熱。此外，當地還出現日夜溫差劇烈變化，白天高溫41度，夜間驟降至27度，生物根本無法適應，進一步引爆死亡潮。
除了海豚暴斃，還有大量魚群死亡，甚至出現藻類爆發使湖面染紅，突顯這場災難不只是動物危機，更是一場生態與社會的全面衝擊。研究團隊進一步回溯NASA從1990年以來的衛星數據，發現亞馬遜湖區每10年平均升溫約0.6度，遠高於全球水域的平均變化，顯示熱帶地區正首當其衝地承受氣候變遷壓力。
弗萊施曼表示，「氣候緊急狀況已經來臨，這不是預警，是現在進行式」，並呼籲應建立更完善的湖泊長期監測計畫，並納入原住民、河岸居民與非裔社群參與環境治理。
英國伯明罕大學教授漢納（David Hannah）也強調，乾旱與極端高溫往往同步出現，不僅使水溫快速升高，河流流速也變慢，加劇對水生生物的威脅。他警告：「未來這種現象將更頻繁、更猛烈。」這場發生在熱帶雨林核心區的生態浩劫，正以最沉痛的方式提醒世界：氣候變遷不是未來式，而是現在進行式。
