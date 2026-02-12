煮菜不放鹽血壓仍高！營養師揪元凶「蠔油」鈉含量超標

一位阿姨煮菜時不放鹽巴，卻仍無法改善血壓問題，營養師曾建銘檢視其飲食紀錄後發現，她為了讓孫子愛吃菜，在滷肉時加了大量醬油膏，炒菜也習慣淋蠔油提鮮，這些「不鹹卻高鈉」的調味料才是真正元凶。

一位阿姨拿著飲食紀錄，委屈地說自己煮菜都沒放鹽巴，但抽血報告數值仍不理想。（示意圖／Pixabay）

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享這個案例。他表示，前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著飲食紀錄，委屈地說自己煮菜都沒放鹽巴，但抽血報告數值仍不理想。經仔細檢視後發現，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮，這就是典型的「味覺陷阱」。

曾建銘指出，許多民眾以為「鹹等於高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。他整理出調味料含鈉量排行榜，並分成紅綠燈三區。紅燈區需盡量少用的調味料，第一名是味精，含鈉量是白醋的1700倍，其次是蠔油和豆瓣醬。

黃燈區需控制用量的調味料包括番茄醬、甜辣醬，這些通常是「高糖加高鈉」的組合。（示意圖／Pixabay）

曾建銘解釋，蠔油和豆瓣醬因為加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓人忘記其實超鹹，容易不小心加過量。黃燈區需控制用量的調味料包括番茄醬、甜辣醬，這些通常是「高糖加高鈉」的組合，建議沾一點點就好，不要淋滿。

綠燈區可放心使用的調味料，曾建銘推崇「減法飲食」，多利用白醋、烏醋，鈉含量相對低很多，還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。他強調，當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。

曾建銘建議民眾改變飲食習慣不需要一步到位，可以從今天開始嘗試把湯匙換小一點，或是改用沾的方式而非用淋的，光是這一個小動作，身體就會有所改善。

