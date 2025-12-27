煮蛋大神5年「日嗑40顆雞蛋」 營養師示警：恐掉髮！

國際中心／江姿儀報導



雞蛋富含蛋白質與多種營養素，雖然對人體有益，但仍需適量攝取，過度食用恐對身體造成負擔。中國1名24歲網紅「愛吃蛋」以教授煮蛋技巧走紅，被封為「煮蛋大神」；在網路上掀起煮蛋熱潮，短短9天他的抖音粉絲暴增400多萬，還驚傳單支影片報價21萬人民幣（約台幣95萬元），甚至爆出近期開公司。不過他曾自曝「每天吃40顆雞蛋連續5年」，極端飲食方法引發熱議。





中國網紅「愛吃蛋」以教授煮蛋技巧走紅，被封為「煮蛋大神」，曾自曝「每天吃40顆雞蛋連續5年」。（圖／翻攝自 TikTok ＠愛吃蛋）

綜合中國媒體報導，日前抖音1名網友曬出爸爸做的完美雞蛋，網友留言跪求秘方，而網紅「愛吃蛋」現身親授超精準祕法「水開下單，9分12秒撈出，立馬過涼水就可以煮出這樣的效果。」，網友見狀效仿照做，果然煮出美味又完美的雞蛋。網紅「愛吃蛋」也因此暴紅，他開抖音帳號，上傳多個教學短片，不僅教授流心荷包蛋、糖心蛋、蒸蛋、蛋餅等作法，還分享烹調時間、選蛋方法。

網紅「愛吃蛋」拍片澄清。（圖／翻攝自 TikTok ＠愛吃蛋）

目前網紅「愛吃蛋」抖音粉絲人數已累積426萬人，憑藉簡單的雞蛋料理掀起網路熱潮，被封為「煮蛋大神」。他不僅煮蛋功力一流，也相當愛吃雞蛋，曾自爆5年來每天狂嗑40顆水煮蛋，總計破萬顆。然而他過量攝取，也引發不小爭議，對此他曾拍短片紀錄自己狂嗑雞蛋的日常，表示早餐僅吃9顆水煮蛋，也澄清日吃40顆蛋其實只吃了10顆蛋黃，其他為全蛋白。他強調，狂嗑蛋是個人飲食習慣，符合自身攝取量，請勿模仿。

長期蛋白質攝取過量，恐增加腎臟負擔，且長期食用生蛋白可能造成指甲脆裂或大量掉髮。（示意圖／民視新聞、翻攝畫面）

根據《TVBS新聞網》報導，營養師劉婷妮指出，一顆雞蛋約含7公克蛋白質，若一次攝取40顆，蛋白質總量將高達280公克，明顯超出體重90公斤健身族群每日約180公克的建議上限。她提醒，長期蛋白質攝取過量，會產生過多代謝廢物，增加腎臟負擔，恐導致腎功能受損，甚至引發高尿酸或普林過高等健康問題。她也強調，生蛋白中含有抗生物素蛋白（Avidin），會干擾維生素B7（生物素）的吸收；若長期食用，可能造成指甲脆裂或大量掉髮。

營養師李婉萍指出，每日蛋白質攝取「一般健康成人以每公斤體重約0.8～1.2克計算」，長期過量攝取會影響腎臟功能和尿酸值。（圖／翻攝自營養師李婉萍臉書）

此外，營養師李婉萍過去曾發文指出，每日身體所需蛋白質依體重決定，「一般健康成人以每公斤體重約0.8～1.2克計算」。她也提醒，長期過量攝取會影響腎臟功能和尿酸值，也可能因部分蛋白質食物帶來額外油脂，導致肥胖或因飽和脂肪過多導致的膽固醇問題。

