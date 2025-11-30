煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍

記者鄭玉如／台北報導

高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。

譚敦慈在節目《祝你健康》提到，高麗菜含豐富的膳食纖維及「維生素U」，不過烹煮時若過於高溫，恐破壞營養素，另外，高麗菜還含有硫化物，如果想攝取到完整營養，建議將高麗菜切得細一點，並放置幾分鐘，使硫化物釋出，且以生食為佳，若吃不習慣，可採用「蒸」的方式烹煮，能夠留住更多營養。

營養醫學醫師劉博仁曾指出，研究發現，「維生素U」（學名S-methylmethionine），幫助保護胃黏膜、胃潰瘍癒合，早在1950年代就有醫學文獻提到，讓胃潰瘍患者每天喝新鮮高麗菜汁，癒合效果比一般療程還快，證實高麗菜汁可改善腸胃不適、提升生活品質。

此外，高麗菜也富含「維生素C」，有助於增強免疫力、抗氧化；「維生素K」幫助凝血與骨骼健康；「葉酸」則是孕婦與細胞修復的好幫手；「鉀」能幫助降血壓； 「硫化合物」有助於肝臟解毒，還有抗癌潛力。

