煮食燒焦險釀災！警逮8逃逸越南移工 意外查獲通緝犯

警方將6名涉及毒品案、毒品通緝的移工移送法辦。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽警方掌握中正路二段一處民宅疑似藏匿失聯移工，前天（10日）循線前往查緝時，正巧屋內飄出燒焦味，且煙霧瀰漫，警方敲門盤查卻發現無人回應，甚至出現騷動，連忙通知埋伏在後門的警力，果不其然，屋內8名越南籍移工打算從後門逃逸，卻因警員抵住鐵門無法開啟，最終被警方前後包抄逮捕，警方後續不僅在屋內搜出大量毒品，更發現其中一名阮姓男子是毒品通緝犯，詢後依毒品、毒品通緝等罪嫌將6人移送、解送歸案，另外2人則扭送專勤隊。

據了解，三峽分局接獲情資，中正路二段一處民宅疑有失聯移工聚集、出入複雜，前天（10日）派遣5名警力前往查訪，才剛抵達現場，就在門口聞到燒焦味，且現場煙霧迷漫。

警方抵住鐵門不讓移工逃逸。（圖／翻攝畫面）

警方見狀上前打算盤查，屋內越南籍移工卻突然靜默不語，後續更出現騷動，往後陶藝竄，警方見狀立即入屋查看，赫然發現當時移工正在使用料理鍋，卻不慎將鍋底燒乾，產生大量濃煙，立即關閉火源避免火勢擴大。

而當時守在後門的警員發現異狀，也立即以身體抵住鐵門，最終與警方前後包抄控制住8名移工，逐一盤查身分後發現，其中1名阮姓移工為毒品通緝犯，同時持有毒品；另外5名移工則是被查獲安非他命、吸食器等證物，詢後將6人依毒品、毒品通緝移送、解送歸案，另外2人則解送新北專勤隊等候遣返。

警方查扣大量毒品。（圖／翻攝畫面）

