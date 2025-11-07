煮食疏忽釀火警！選用安全爐具「人離火熄」加裝住警器

【記者 朱達志／台東 報導】民眾居家烹調應隨時注意用火、用瓦斯的安全，臺東縣政府呼籲大家務必謹記「人離火熄」，避免造成災害。臺東縣卑南鄉月前發生一起住宅火警，據了解，屋主於廚房烹煮食物時，一時疏忽未注意爐火狀況導致起火，所幸屋主及時發現，並未釀成重大災害。

臺東縣消防局指出，該火警起火原因為「爐火烹調不慎」，也是住宅火災中常見的起火原因之一。呼籲民眾烹調時務必牢記「人離火熄」原則，離開廚房前應先關閉爐火；同時，消防局建議選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能之爐具，這類安全設計能在火焰熄滅、溫度過高或使用時間異常時自動切斷瓦斯供應，降低火災風險，保障家中安全。

此外，消防局提醒住宅廚房內應安裝「定溫型住宅用火災警報器」，可於偵測高溫及早示警，避免油煙誤報；若家中房間或樓層較多，建議使用「連動型」住宅警報器，當任一警報器啟動時可同時警示全屋，爭取滅火與避難時間。

臺東縣消防局再次呼籲，防火意識須從日常生活做起，落實「人離火熄」與「住警器裝起來」，才能守護家庭與生命財產安全。（照片記者朱達志翻攝）