煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖

網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？

煮飯加醋能降血糖？

台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使血糖上升速度變慢，確實具有降血糖的效果。

不過，影片中提到，煮飯降血糖配方為2杯米加1匙醋。李信昌認為，醋的分量很少，頂多只能增添風味，應該無法降血糖，建議直接喝果醋，效果更好。

煮飯加薑黃粉能降血糖？

根據糖尿病關懷基金會資料指出，在動物實驗中，薑黃素具有抗氧化、抗發炎、抗血管動脈硬化、減少非酒精性脂肪肝、減少多囊性卵巢症候群，以及降低血糖的效果。但許多臨床研究上，服用薑黃素，並未得到一致性的藥效。

李信昌表示，針對吃薑黃粉可降低胰島素阻抗的說法，過去在細胞及動物實驗中發現，薑黃素可降低胰島素阻抗，但用於人體未必有效果。

李信昌也說，目前仍缺乏大規模的隨機雙盲臨床試驗，來證實薑黃素對於降血糖的療效，因此薑黃素仍被歸類於食品或健康食品，不能宣傳其療效。

煮飯加燕麥能瘦肚子？

營養師李婉萍認為，燕麥確實是健康食材，但重點是要選對種類，燕麥主要分成原型的燕麥米、加工過的燕麥片與燕麥奶，其中最健康的是燕麥米，可以取代部分白米飯。

李信昌表示，白飯加上非精製澱粉的燕麥，有助於延緩血糖上升速度，不過，白飯加燕麥的作法，應是用1匙燕麥取代部分的白飯，而不是額外添加；但燕麥會促進腸胃蠕動，腸胃狀況不好的人，可能不太適合。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／台灣事實查核中心

