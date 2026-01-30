煮餃子老是破皮？內行教秘訣「冷凍別等水滾」 加2調味料口感Q彈升級

關於冷凍水餃和現包水餃煮法，在網路上引起討論，網友建議，冷凍水餃不要等到水滾再下鍋，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

在家煮水餃當一餐吃很方便，但常常會黏鍋破掉，和外食的水餃差很多，該怎麼才能煮得好吃？一名網友發文分享表示，他是將水餃直接放入冷水煮熟，好奇有沒有人也是如此。貼文引發熱議，有人提到冷凍水餃和現包水餃不同煮法，也有人建議，加點鹽巴、香油口感更Q彈好吃。

這名網友是日前在Threads發文並上傳煮水餃照片，並詢問「有人跟我一樣冷水開始煮水餃嗎？」只見他照片顯示，鍋子裡已放入約10顆水餃，但尚未水滾。

貼文一出，引發討論，網友紛紛留言表示，「加一匙鹽巴下去，水滾等待水餃浮起來，Q彈好吃」、「冷凍水餃我都冷水下鍋，現包的會滾水下鍋」、「冷凍水餃可以這樣煮，且皮比較容易熟透，加點鹽巴、香油口感更Q」、「水滾3次加冰塊，皮才不會破掉」、「我也是加鹽巴」、「加1、2滴香油，口感Q又不黏盤」、「冷水煮水餃不適用現包水餃，現包要等水滾」。

綜合網友意見，冷凍水餃最好用冷水煮，同時在煮滾的過程額外加入一匙鹽巴和少許香油，待水滾後水餃浮起再撈，口感特別Q彈好吃。至於現包水餃，有經驗網友普遍認為，還是煮沸再放入，並在水滾3次時加入冰塊，比較能避免餃子皮破裂。

