煮麵出餐全靠機器 高雄AI無人麵館開幕

南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導

AI大行其道，現在連麵店也AI化。高雄市苓雅區16日有一間AI麵館開幕，整間店沒有員工，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，業者表示，因為餐飲業缺工，才想出這一套系統。

煮麵出餐全靠機器！高雄AI麵館開幕 7款牛肉、豬肉麵任你選 還有水餃和滷味

高雄市苓雅區自動化麵館16日開幕，整間店沒有員工，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器。（圖／民視新聞）

機器手臂夾出一碗熱騰騰的麵，放在取餐口，民眾自行拿取，白濁濃郁的豚骨湯汁，就像長時間熬煮出來的，另一碗牛肉麵還有大塊牛肉，包括麵條，你能想像整碗全都是靠機器做出來的嗎？民眾說，「湯頭是稍微不像外面的麵攤一樣，它是他們滷好的，然後就從機器出來拿出來，麵就有稍微QQ的感覺。」自動化麵店業者王俊華：「每一碗麵都是從現場中麵粉，然後揉成麵團，然後再切成麵條，然後馬上煮成一碗熱騰騰的麵。」

店裏還有蔬菜自助吧，提供酸菜、辣蘿蔔等小菜，不想吃麵，還可以點水餃和滷味，自己微波，一切自助。（圖／民視新聞）

AI大行其道，現在連麵店也AI化。高雄市苓雅區這間新開幕的AI麵館，整間店沒有員工，從煮麵到出餐全都靠機器，賣的是七款牛肉麵和豬肉麵。消費者來到店裏，先在機台點餐，等候機器煮麵，店裏還有蔬菜自助吧，提供酸菜、辣蘿蔔等小菜，不想吃麵，還可以點水餃和滷味，自己微波，一切自助。自動化麵店業者王俊華：「面臨所謂缺工的問題，這是蠻嚴重的，這個問題是越來越凸顯，缺工之後產生的服務品質的問題，所以我們來開發這一套的AI的製麵系統。」餐飲業缺工，業者窮則變，變則通，派機器人上場救援。AI麵店，噱頭十足，傳統麵店不擔心會被搶生意。業者說，「他有他的客層我們有我們的客層，算有人情味，自己做跟客戶可以說話。」另一位業者也說，「傳統麵店當然會有人情味，跟人接觸，然後可以聊天等等。」不過，不少廚師可能會擔心，現在連煮麵煮菜都AI，以後會不會沒有頭路。

