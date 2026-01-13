煮麵水滾到溢出！達人教神奇妙招「下鍋前加這個」爐台乾乾淨淨

家事達人教一招煮麵時水不會滿出來的方法。（示意圖／Pexels）

不少人在下廚時，經常遇到煮麵水突然溢出的困擾，不僅讓爐台一片濕亂，也影響料理的心情。家事達人陳映如分享一項簡單實用的小技巧，只需掌握「加油」的時機，就能有效避免煮麵時水沸溢出。

她指出，當鍋中水煮至大滾時，可在下麵條前先加入一小匙奶油或少量沙拉油，接著再放入麵條。這時即便水持續沸騰，水位也會在鍋緣自然停下來，較不容易漫出鍋外。陳映如表示，這項做法不僅能保持爐台清潔，也能讓整個煮麵過程更加順利。

她進一步說明，此技巧的原理在於：油脂會浮於水面上，進而改變水的表面張力，使水在激烈沸騰時不易因氣泡堆積而往上溢出。不過她也提醒，油脂必須在麵條下鍋前加入，且用量不宜過多，只要薄薄一層即可，避免影響麵條的口感。

若麵條已經放入鍋中才補加油脂，效果將大打折扣；若加入過多油，煮出來的麵也可能偏油，不利健康與口感。因此，掌握正確時機與適量原則，才能真正發揮此技巧的效果。

