煮麵水老是溢出爐台？家事達人：先加一點奶油、沙拉油

煮麵時熱水滾開，濺到瓦斯爐台總讓人困擾。對此家事達人陳映如分享簡單一招輕鬆解決，只需在下麵條前加入一小匙奶油或少許沙拉油，就算水滾得很厲害仍會在鍋子邊緣「自己停下來」，效果相當神奇。

煮麵時熱水滾開，濺到瓦斯爐台總讓人困擾 。（示意圖／pexels）

家事達人陳映如在臉書粉專「Sona Queen的生活筆記本」指出，煮麵時最怕的，就是一轉身水就溢出來，把爐台弄得一團亂。「其實，有個超簡單的小技巧可以預防！當水煮到大滾時，先在水裡加入一小匙奶油或一點點沙拉油再把麵條放進去。仔細觀察，你會發現就算水滾得很厲害，看起來快要溢出來，水卻會在鍋子邊緣停下，真的很神奇！」

廣告 廣告

陳映如進一步補充，因為油會浮在水面上，改變水面的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出。並提醒一定要在「下麵條之前」先加油，油不用多，一點點浮在表面就夠。但若是麵下了才加油，效果就不好，而油加太多也會導致煮好的麵變得油油的。「下次煮麵試試看，爐台乾乾淨淨，心情也會好很多」。

延伸閱讀

開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館

抗議門票漲10元！南投溪頭園區遭人亂塗「欺負老人」

騎車族注意！新北市7月起「全面開放重機停收費機車格」